Болид из туалетной бумаги и забеги котов. Как болельщики развлекают себя без гонок

Пожалуй, лучшая картинка к карантину, которую так много раз репостили, что мы не готовы утверждать, кто был ее изначальным автором. Все как мы любим: туалетная бумага и гречка макароны.

Когда речь заходит о постах в интернете, невозможно обойтись без котиков. Подпись: команды в ожидании начала гонок.

Многие рады за Нико Хюлькенберга, который сейчас отрывается чуть ли не в каждой виртуальной гонке. Подпись: то чувство, когда тебя не пустили в Формулу 1, но потом и всех остальных тоже не пустили.





Многие потратили свободное от карантина время с пользой. Например, осваивая 3D-ручку:

Собрать пазлы:





Или модель болида для сборки:





А вот так по мнению многих должен выглядеть подиум в 2020 году. В руках у Льюиса Хэмилтона вместо шампанского дезинфицирующий спрей.