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Болид из туалетной бумаги и забеги котов. Как болельщики развлекают себя без гонок

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Болид из туалетной бумаги и забеги котов. Как болельщики развлекают себя без гонок
Автор:
, Редактор
24 мар. 2020 г., 03:30

Ближайшие реальные гонки нам светит посмотреть не раньше лета. К счастью, многие отнеслись к этому с юмором. Мы собрали лучшие шутки фанатов про карантин и Формулу 1

Пожалуй, лучшая картинка к карантину, которую так много раз репостили, что мы не готовы утверждать, кто был ее изначальным автором. Все как мы любим: туалетная бумага и гречка макароны.

 

Когда речь заходит о постах в интернете, невозможно обойтись без котиков. Подпись: команды в ожидании начала гонок.

 

Многие рады за Нико Хюлькенберга, который сейчас отрывается чуть ли не в каждой виртуальной гонке. Подпись: то чувство, когда тебя не пустили в Формулу 1, но потом и всех остальных тоже не пустили.

 

Многие потратили свободное от карантина время с пользой. Например, осваивая 3D-ручку:

 

Собрать пазлы:

 

Или модель болида для сборки:

 

А вот так по мнению многих должен выглядеть подиум в 2020 году. В руках у Льюиса Хэмилтона вместо шампанского дезинфицирующий спрей.

 

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Серия Формула 1
Автор Сергей Иванов

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