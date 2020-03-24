Коронавирус и гонки
Болид из туалетной бумаги и забеги котов. Как болельщики развлекают себя без гонок
Ближайшие реальные гонки нам светит посмотреть не раньше лета. К счастью, многие отнеслись к этому с юмором. Мы собрали лучшие шутки фанатов про карантин и Формулу 1
Пожалуй, лучшая картинка к карантину, которую так много раз репостили, что мы не готовы утверждать, кто был ее изначальным автором. Все как мы любим: туалетная бумага и гречка макароны.
Когда речь заходит о постах в интернете, невозможно обойтись без котиков. Подпись: команды в ожидании начала гонок.
Многие рады за Нико Хюлькенберга, который сейчас отрывается чуть ли не в каждой виртуальной гонке. Подпись: то чувство, когда тебя не пустили в Формулу 1, но потом и всех остальных тоже не пустили.
Многие потратили свободное от карантина время с пользой. Например, осваивая 3D-ручку:
Собрать пазлы:
Или модель болида для сборки:
А вот так по мнению многих должен выглядеть подиум в 2020 году. В руках у Льюиса Хэмилтона вместо шампанского дезинфицирующий спрей.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Сергей Иванов
Болид из туалетной бумаги и забеги котов. Как болельщики развлекают себя без гонок
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Воскресенье, гонка
|
пн 1 дек.
пн 1 дек.
|
16:07
23:45
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- MotoGP
Партнер проекта
|
11 июн. - 14 июн.Билеты
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты