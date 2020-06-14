Болид-истребитель. Как мог бы выглядеть Mercedes будущего
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Голландский дизайнер превратил машину Формулы 1 в футуристический самолет на колесах
Голландский графический дизайнер Андрис ван Овербеке представил свою версию внешнего вида болида Mercedes в будущем. В его версии гоночная машина стала похожа на самолет-истребитель. Такой эффект проект дизайнера производит во многом из-за закрытого кокпита, а также своеобразной концепции аэродинамического обвеса.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Болид-истребитель. Как мог бы выглядеть Mercedes будущего
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