Болид-истребитель. Как мог бы выглядеть Mercedes будущего

Голландский графический дизайнер Андрис ван Овербеке представил свою версию внешнего вида болида Mercedes в будущем. В его версии гоночная машина стала похожа на самолет-истребитель. Такой эффект проект дизайнера производит во многом из-за закрытого кокпита, а также своеобразной концепции аэродинамического обвеса.