Болид Alpine частично позеленел в честь спонсора

Команда Формулы 1 Alpine к этапу в Саудовской Аравии обновила расцветку своего болида. Для производителя моторных масел Castrol этот Гран При станет 100-м в качестве одного из спонсоров французского коллектива. Компании начали сотрудничать еще в 2017 году, когда Alpine называлась Renault.

Это изменение дизайна станет не единственным в рамках Гран При Саудовской Аравии. Также Alpine почтит память скончавшегося 28 ноября сэра Фрэнка Уильямса. Наклейки с именем создателя британской команды появятся и на ее автомобилях.

По информации издания RaceFans, ожидается, что и сама Формула 1 отдаст дань памяти легендарному руководителю Williams – это произойдет во время торжественной церемонии перед стартом гонки.