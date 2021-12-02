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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Болид Alpine частично позеленел в честь спонсора

Французский коллектив отметил юбилей сотрудничества с поставщиком моторных масел

Болид Alpine частично позеленел в честь спонсора

Команда Формулы 1 Alpine к этапу в Саудовской Аравии обновила расцветку своего болида. Для производителя моторных масел Castrol этот Гран При станет 100-м в качестве одного из спонсоров французского коллектива. Компании начали сотрудничать еще в 2017 году, когда Alpine называлась Renault.

 

Это изменение дизайна станет не единственным в рамках Гран При Саудовской Аравии. Также Alpine почтит память скончавшегося 28 ноября сэра Фрэнка Уильямса. Наклейки с именем создателя британской команды появятся и на ее автомобилях.

 

По информации издания RaceFans, ожидается, что и сама Формула 1 отдаст дань памяти легендарному руководителю Williams – это произойдет во время торжественной церемонии перед стартом гонки.

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