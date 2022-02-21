Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В начале февраля Alpine сообщила о соглашении с новым титульным спонсором, которым стал производитель систем водоподготовки BWT, ранее поддерживавший Racing Point / Aston Martin. Поскольку основным цветом фирмы является розовый, еще до презентации ожидалось, что в дизайне новой машины французского коллектива будет присутствовать данный оттенок. Так и оказалось: автомобиль Alpine для сезона-2022 «порозовел» в областях антикрыльев и боковых понтонов.

Однако данная ливрея будет использоваться не на всех этапах. Команда заявила, что на первых двух Гран При сезона на автомобиль нанесут так называемую «перевернутую» ливрею, то есть болид будет практически полностью окрашен в розовый. Данный дизайн выполнен в том же стиле, что и расцветки на машинах Force India / Racing Point 2018-2020 годов.

«Я мечтаю выполнить все в розовом цвете, – заявил босс BWT Андреас Вайссенбахер во время презентации Alpine A522. – Это гораздо больше, чем просто цвет. Розовый отвечает за большую миссию – делать мир чуточку лучше каждый день».

Читайте также: Все изображения новой машины Alpine