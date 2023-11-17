Болельщиков Ф1 удалили с трибун в Лас-Вегасе перед стартом тренировки
Нелепости первого дня нового Гран При усугубились решением организаторов проводить ночные заезды вообще без зрителей
Первую тренировку в Вегасе почти сразу остановили красными флагами, когда крышка дренажного люка разбила несколько машин. Вторую сессию задержали на два с половиной часа – а перед ее началом полиция полностью очистила трибуны и зрительские зоны от самых стойких болельщиков, которые и глубокой ночью (в 2:30 по местному времени) ждали начала заездов.
Этот шаг объяснили необходимостью открыть улицы города для местного движения в 4:00 – ровно в момент окончания тренировки.
В официальном сообщении организаторов (которое, впрочем, удалили спустя короткое время после публикации) было сказано: «По соображениям логистики наших болельщиков и нашего персонала мы приняли решение закрыть все зрительские зоны Гран При Лас-Вегаса в 1:30 ночи. Мы с нетерпением ждем возможности снова приветствовать болельщиков сегодня, чтобы принять участие в захватывающих событиях третьей тренировки и квалификации».
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Болельщики на трибунах Гран При Лас-Вегаса
Как удалось разузнать Motorsport.com, еще одной причиной столь странного шага стало окончание предусмотренного договором времени работы сотрудников служб безопасности.
Как вы можете видеть на фото, несмотря на поздний час, на трибунах оставалось немало людей. Решение провести заезды без зрителей было реализовано с привлечением полиции.
Почему сообщение об этом позже убрали из всех социальных сетей и других источников, пока не вполне понятно.
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Полиция выводит болельщиков с трибун Гран При Лас-Вегаса
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