Болельщики заметили на шоссе грузовик Williams в новых цветах
Поклонник Формулы 1 из Нидерландов опубликовал в твиттере кадр, позволяющий говорить об изменении в цветах команды из Гроу
Сезон-2019 Williams провела в черно-бело-голубой ливрее, которая стала развитием прежней бело-синей гаммы. Однако есть основания полагать, что в предстоящем сезоне машины британского коллектива будут раскрашены иначе.
Голландский поклонник Формулы 1 Йерун ван Кестерен опубликовал в своем твиттере снимок тягача с полуприцепом. Кадр грузовика с логотипом команды Williams сделан на одной из европейских дорог.
Хотя все детали рассмотреть сложно, можно однозначно говорить об однотонной голубой раскраске с красной полосой. Передняя часть прицепа при этом белая. Также видно, что он не расклеен логотипами, потому ливрея, которую удалось снять болельщику, возможно, тоже не является окончательной.
Красный, белый и черный являются фирменными цветами компании Rokit – титульного спонсора Williams в 2019 и 2020 году.
Презентация Williams пройдет в онлайн-режиме утром в понедельник, 17 февраля. Пилотами британской команды в сезоне-2020 будут Джордж Расселл и Николя Латифи.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Williams
|Автор
|Александр Кабановский
Болельщики заметили на шоссе грузовик Williams в новых цветах
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