Болельщики заметили на шоссе грузовик Williams в новых цветах

Сезон-2019 Williams провела в черно-бело-голубой ливрее, которая стала развитием прежней бело-синей гаммы. Однако есть основания полагать, что в предстоящем сезоне машины британского коллектива будут раскрашены иначе.

Голландский поклонник Формулы 1 Йерун ван Кестерен опубликовал в своем твиттере снимок тягача с полуприцепом. Кадр грузовика с логотипом команды Williams сделан на одной из европейских дорог.

Хотя все детали рассмотреть сложно, можно однозначно говорить об однотонной голубой раскраске с красной полосой. Передняя часть прицепа при этом белая. Также видно, что он не расклеен логотипами, потому ливрея, которую удалось снять болельщику, возможно, тоже не является окончательной.

Красный, белый и черный являются фирменными цветами компании Rokit – титульного спонсора Williams в 2019 и 2020 году.

Презентация Williams пройдет в онлайн-режиме утром в понедельник, 17 февраля. Пилотами британской команды в сезоне-2020 будут Джордж Расселл и Николя Латифи.