Болельщики выбрали Williams ливрею для осенних Гран При
Из четырех вариантов в спонсорских цветах Gulf поклонники команды предпочли тот, что символизирует решительность
По ходу уик-энда в Монако Williams представила четыре варианта ливреи и пригласила всех желающих выбрать тот, который станет использовать в трех Гран При во второй половине чемпионата мира.
Предложенные раскраски, по мнению разработчиков, отражали современность, яркий визуальный облик, решительность и наследие команды. В итоге выбор пал на третий вариант, в котором есть что-то от стилистики популярной трилогии «Назад в будущее».
Интересно, что глава коллектива Джеймс Воулз, когда его попросили поделиться собственными предпочтениями, выбрал раскраску в честь наследия (на фото ниже).
Вариант, который понравился главе Williiams, проиграл в голосовании зрителей
Фото: Williams
Голосование проводилось в три этапа, после каждого из которых отсеивался наименее популярный вариант ливреи. Участие в этом процессе приняли более 180 тысяч человек.
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Фото: Williams
Машину в выбранной раскраске показали поздно вечером во вторник в Лондоне, также эту ливрею можно будет увидеть на этой неделе на шоу-каре команды по ходу Фестиваля скорости в Гудвуде.
Использовать раскраску команда будет осенью в Сингапуре, Японии и Катаре.
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