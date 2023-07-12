Болельщики выбрали Williams ливрею для осенних Гран При

По ходу уик-энда в Монако Williams представила четыре варианта ливреи и пригласила всех желающих выбрать тот, который станет использовать в трех Гран При во второй половине чемпионата мира.

Предложенные раскраски, по мнению разработчиков, отражали современность, яркий визуальный облик, решительность и наследие команды. В итоге выбор пал на третий вариант, в котором есть что-то от стилистики популярной трилогии «Назад в будущее».

Интересно, что глава коллектива Джеймс Воулз, когда его попросили поделиться собственными предпочтениями, выбрал раскраску в честь наследия (на фото ниже).

Вариант, который понравился главе Williiams, проиграл в голосовании зрителей Фото: Williams

Голосование проводилось в три этапа, после каждого из которых отсеивался наименее популярный вариант ливреи. Участие в этом процессе приняли более 180 тысяч человек.

Победившая ливрея Williams FW45 с девизом «Крепче крепкого» Фото: Williams

Машину в выбранной раскраске показали поздно вечером во вторник в Лондоне, также эту ливрею можно будет увидеть на этой неделе на шоу-каре команды по ходу Фестиваля скорости в Гудвуде.

Использовать раскраску команда будет осенью в Сингапуре, Японии и Катаре.