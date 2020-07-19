Болельщики выбрали Ферстаппена гонщиком дня в Венгрии

После аварии по пути на стартовое поле казалось, что у пилота Red Bull нет шансов на хороший результат в третьей гонки сезона.

Читайте также: Ферстаппен разбил машину по пути на старт

Однако механики сотворили маленькое чудо, восстановив машину голландца, а сам он отлично стартовал, став третьим. Своевременный переход на слики позволил отыграть еще одно место, и даже прессинг Валттери Боттаса в концовке не заставил Макса уступить.

Именно Ферстаппен стал победителем зрительского голосования и получил звание гонщика дня.

На Гран При Австрии болельщики признали лучшим Алекса Элбона, на Гран При Штирии – Серхио Переса.