Болельщики выбрали Ферстаппена гонщиком дня в Венгрии
Поделились
Комментарии
Прорыв Макса с седьмого места на второе склонил итоги зрительского голосования в его пользу
После аварии по пути на стартовое поле казалось, что у пилота Red Bull нет шансов на хороший результат в третьей гонки сезона.
Читайте также:
Однако механики сотворили маленькое чудо, восстановив машину голландца, а сам он отлично стартовал, став третьим. Своевременный переход на слики позволил отыграть еще одно место, и даже прессинг Валттери Боттаса в концовке не заставил Макса уступить.
Именно Ферстаппен стал победителем зрительского голосования и получил звание гонщика дня.
На Гран При Австрии болельщики признали лучшим Алекса Элбона, на Гран При Штирии – Серхио Переса.
Следующая новость
Предыдущая новость
Гран При Венгрии: пять быстрых выводов
Следующая новость
Боттас стартовал не по светофору, а по огням у себя на руле
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Венгрии
|Сессия
|Гонка
|Автор
|Александр Кабановский
Болельщики выбрали Ферстаппена гонщиком дня в Венгрии
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
Слайд-шоу