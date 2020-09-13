Болельщики признали Риккардо гонщиком дня в Муджелло
Хотя австралийский пилот Renault не смог подняться на подиум, симпатии зрителей в этот день оказались на его стороне
Даниэль Риккардо стартовал в Гран При Тосканы с восьмого места, счастливо избежал неприятностей, а за счет тактики смог подняться до третьего места. Более того, на финальном рестарте он даже опередил Валттери Боттаса.
И хотя пилоту Mercedes быстро удалось отыграться, первый подиум Риккардо в Renault выглядел все более вероятным. Однако за восемь кругов до финиша Даниэля опередил в первом повороте Алекс Элбон.
Несмотря на это, именно Риккардо стал гонщиком дня в Муджелло.
Ранее в этом сезоне на Гран При Австрии болельщики признали лучшим Алекса Элбона, на Гран При Штирии – Серхио Переса, на Гран При Венгрии – Макса Ферстаппена. В Сильверстоуне победителем голосования стал Льюис Хэмилтон, а в Барселоне – Себастьян Феттель. На Гран При Бельгии и Италии гонщиком дня становился Пьер Гасли.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский