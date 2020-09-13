Болельщики признали Риккардо гонщиком дня в Муджелло

Даниэль Риккардо стартовал в Гран При Тосканы с восьмого места, счастливо избежал неприятностей, а за счет тактики смог подняться до третьего места. Более того, на финальном рестарте он даже опередил Валттери Боттаса.

И хотя пилоту Mercedes быстро удалось отыграться, первый подиум Риккардо в Renault выглядел все более вероятным. Однако за восемь кругов до финиша Даниэля опередил в первом повороте Алекс Элбон.

Несмотря на это, именно Риккардо стал гонщиком дня в Муджелло.

Ранее в этом сезоне на Гран При Австрии болельщики признали лучшим Алекса Элбона, на Гран При Штирии – Серхио Переса, на Гран При Венгрии – Макса Ферстаппена. В Сильверстоуне победителем голосования стал Льюис Хэмилтон, а в Барселоне – Себастьян Феттель. На Гран При Бельгии и Италии гонщиком дня становился Пьер Гасли.