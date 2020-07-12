Болельщики признали Переса гонщиком дня Гран При Штирии
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Мексиканец стартовал 17-м и чуть было не прорвался на четвертое место
Организаторы Формулы 1 подвили официальные итоги голосования болельщиков и признали гонщиком дня Серхио Переса.
Перес совершил потрясающий прорыв с 17-го места на старте на шестую позицию на финише. Более того, он мог бы оказаться и вовсе четвертым, однако сам допустил ошибку на последних кругах.
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Перес атаковал Алекса Элбона борьбе за четвертое место, но допустил снос и контакт, в результате чего повредил свое переднее крыло. Потеряв скорость Перес пропустил вперед Ландо Норриса, но сумел финишировать в 16 сотых перед напарником Лэнсом Строллом, сохранив тем самым за собой шестое место.
А вы согласны с тем, что именно Перес является главным героем прошедшего Гран При? В любом случае, голосуйте:
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Штирии
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Серхио Перес В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Болельщики признали Переса гонщиком дня Гран При Штирии
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