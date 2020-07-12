Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
4 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
18 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
25 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
32 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
46 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
53 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
60 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
74 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
102 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
123 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
137 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

Болельщики признали Переса гонщиком дня Гран При Штирии

Поделились
Комментарии
Болельщики признали Переса гонщиком дня Гран При Штирии
Автор:
, Редактор
12 июл. 2020 г., 16:07

Мексиканец стартовал 17-м и чуть было не прорвался на четвертое место

Организаторы Формулы 1 подвили официальные итоги голосования болельщиков и признали гонщиком дня Серхио Переса.

 

Перес совершил потрясающий прорыв с 17-го места на старте на шестую позицию на финише. Более того, он мог бы оказаться и вовсе четвертым, однако сам допустил ошибку на последних кругах.

Читайте также:

Перес атаковал Алекса Элбона борьбе за четвертое место, но допустил снос и контакт, в результате чего повредил свое переднее крыло. Потеряв скорость Перес пропустил вперед Ландо Норриса, но сумел финишировать в 16 сотых перед напарником Лэнсом Строллом, сохранив тем самым за собой шестое место.

А вы согласны с тем, что именно Перес является главным героем прошедшего Гран При? В любом случае, голосуйте:

Наш опрос:

Следующая новость
Видео: Норрис совершает три обгона на финише Гран При Штирии

Предыдущая новость

Видео: Норрис совершает три обгона на финише Гран При Штирии

Самое читаемое Сегодня

Гран При Штирии: пять быстрых выводов
Формула 1 / Формула 1

Гран При Штирии: пять быстрых выводов

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет
Формула 1 / Формула 1
47мин

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет

Хэмилтон выиграл Гран При Штирии Формулы 1. Пилоты Ferrari столкнулись между собой
Формула 1 / Формула 1

Хэмилтон выиграл Гран При Штирии Формулы 1. Пилоты Ferrari столкнулись между собой

«Я повторил выступление, но теперь доехал до финиша». Квят остался доволен итогами Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1
54мин

«Я повторил выступление, но теперь доехал до финиша». Квят остался доволен итогами Гран При Штирии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии

Феттель: Удар Леклера был сюрпризом
Формула 1 / Формула 1

Феттель: Удар Леклера был сюрпризом

Норрис: Умно поступил в начале гонки – смог обгонять в конце
Формула 1 / Формула 1
33мин

Норрис: Умно поступил в начале гонки – смог обгонять в конце

Видео: Норрис совершает три обгона на финише Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1
23мин

Видео: Норрис совершает три обгона на финише Гран При Штирии

Самое важное:

Болельщики признали Переса гонщиком дня Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1
16мин

Болельщики признали Переса гонщиком дня Гран При Штирии

Видео: Норрис совершает три обгона на финише Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1
23мин

Видео: Норрис совершает три обгона на финише Гран При Штирии

Норрис: Умно поступил в начале гонки – смог обгонять в конце
Формула 1 / Формула 1
33мин

Норрис: Умно поступил в начале гонки – смог обгонять в конце

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет
Формула 1 / Формула 1
47мин

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия Гонка
Пилоты Серхио Перес В Магазин
Автор Сергей Иванов

Самое читаемое

1
Формула 1

Гран При Штирии: пять быстрых выводов

2
Формула 1

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет

47мин
3
Формула 1

Хэмилтон выиграл Гран При Штирии Формулы 1. Пилоты Ferrari столкнулись между собой

4
Формула 1

«Я повторил выступление, но теперь доехал до финиша». Квят остался доволен итогами Гран При Штирии

54мин
5
Формула 1

Феттель: Удар Леклера был сюрпризом

Последние видео

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии 06:18
Формула 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии

Лучшие фото с Гран При Австрии 03:12
Формула 1

Лучшие фото с Гран При Австрии

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года 03:26
Формула 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Самое важное:

Болельщики признали Переса гонщиком дня Гран При Штирии
Формула 1

Болельщики признали Переса гонщиком дня Гран При Штирии

Видео: Норрис совершает три обгона на финише Гран При Штирии
Формула 1

Видео: Норрис совершает три обгона на финише Гран При Штирии

Норрис: Умно поступил в начале гонки – смог обгонять в конце
Формула 1

Норрис: Умно поступил в начале гонки – смог обгонять в конце

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет
Формула 1

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет

«Я повторил выступление, но теперь доехал до финиша». Квят остался доволен итогами Гран При Штирии
Формула 1

«Я повторил выступление, но теперь доехал до финиша». Квят остался доволен итогами Гран При Штирии

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.