Болельщики признали Переса гонщиком дня Гран При Штирии

Организаторы Формулы 1 подвили официальные итоги голосования болельщиков и признали гонщиком дня Серхио Переса.

Перес совершил потрясающий прорыв с 17-го места на старте на шестую позицию на финише. Более того, он мог бы оказаться и вовсе четвертым, однако сам допустил ошибку на последних кругах.

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Перес атаковал Алекса Элбона борьбе за четвертое место, но допустил снос и контакт, в результате чего повредил свое переднее крыло. Потеряв скорость Перес пропустил вперед Ландо Норриса, но сумел финишировать в 16 сотых перед напарником Лэнсом Строллом, сохранив тем самым за собой шестое место.

А вы согласны с тем, что именно Перес является главным героем прошедшего Гран При? В любом случае, голосуйте: