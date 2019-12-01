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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Болельщики признали Хюлькенберга гонщиком дня в Абу-Даби

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Болельщики признали Хюлькенберга гонщиком дня в Абу-Даби
Автор:
1 дек. 2019 г., 15:00

В голосовании на сайте Формулы 1 Нико Хюлькенберг получил приз зрительских симпатий в последнем для себя Гран При.

На «Яс-Марине» Нико Хюлькенберг боролся за места в конце десятки, но в итоге финишировал 12-м, пропустив Карлоса Сайнса и Даниэля Риккардо на последнем круге.  

В следующем году в Renault Хюлькенберга заменит Эстебан Окон, немец остался без в пелотоне. Еще несколько недель назад болельщики решили порадовать Нико, выбрав его гонщиком дня в Абу-Даби – и в итоге им удалось вывести Хюлькенберга на первое место.

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Кого признавали гонщиком дня в 2019 году:

Этап Гран При Гонщик дня Победитель гонки
1  Австралия  Валттери Боттас  Валттери Боттас
2  Бахрейн  Шарль Леклер

 Льюис Хэмилтон
3 China Китай Thailand Александр Элбон

 Льюис Хэмилтон
4 Azerbaijan Азербайджан  Шарль Леклер

 Валттери Боттас
5 Spain Испания Netherlands Макс Ферстаппен

 Льюис Хэмилтон
6 Monaco Монако Netherlands Макс Ферстаппен  Льюис Хэмилтон
7 Canada Канада
 Germany Себастьян Феттель   Льюис Хэмилтон
8 France Франция
 United Kingdom Ландо Норрис   Льюис Хэмилтон
9. Austria Австрия Netherlands Макс Ферстаппен Netherlands Макс Ферстаппен
10. United Kingdom Великобритания  Шарль Леклер  Льюис Хэмилтон
11.  Germany Германия Netherlands Макс Ферстаппен Netherlands Макс Ферстаппен
12. Hungary Венгрия
 Netherlands Макс Ферстаппен  Льюис Хэмилтон
13. Belgium Бельгия
 United Kingdom Ландо Норрис   Шарль Леклер
14. Italy Италия
  Шарль Леклер  Шарль Леклер
15.  Singapore Сингапур
 Germany Себастьян Феттель Germany Себастьян Феттель
16. Russian Federation Россия Germany Себастьян Феттель  Льюис Хэмилтон
17. Japan Япония
  Валттери Боттас  Валттери Боттас
18. Mexico Мексика
 Netherlands Макс Ферстаппен  Льюис Хэмилтон
19.  United States США
 Thailand Александр Элбон  Валттери Боттас
20. Brazil Бразилия
 Netherlands Макс Ферстаппен Netherlands Макс Ферстаппен
21. United Arab Emirates Абу-Даби
 Germany Нико Хюлькенберг  Льюис Хэмилтон

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Нико Хюлькенберг В Магазин
Команды Renault F1 Team
Автор Денис Буденков

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