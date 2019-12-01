Болельщики признали Хюлькенберга гонщиком дня в Абу-Даби
Поделились
Комментарии
В голосовании на сайте Формулы 1 Нико Хюлькенберг получил приз зрительских симпатий в последнем для себя Гран При.
На «Яс-Марине» Нико Хюлькенберг боролся за места в конце десятки, но в итоге финишировал 12-м, пропустив Карлоса Сайнса и Даниэля Риккардо на последнем круге.
В следующем году в Renault Хюлькенберга заменит Эстебан Окон, немец остался без в пелотоне. Еще несколько недель назад болельщики решили порадовать Нико, выбрав его гонщиком дня в Абу-Даби – и в итоге им удалось вывести Хюлькенберга на первое место.
Читайте также:
Кого признавали гонщиком дня в 2019 году:
Следующая новость
Предыдущая новость
Итоговое положение в общем зачете Формулы 1 2019 года
Следующая новость
Гран При Абу-Даби: пять быстрых выводов
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Пилоты
|Нико Хюлькенберг В Магазин
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Денис Буденков
Болельщики признали Хюлькенберга гонщиком дня в Абу-Даби
Поделились
Комментарии
База данных
28 нояб. - 1 дек.
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
01:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
05:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
02:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
05:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
WEC
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
Слайд-шоу