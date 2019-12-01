Болельщики признали Хюлькенберга гонщиком дня в Абу-Даби

На «Яс-Марине» Нико Хюлькенберг боролся за места в конце десятки, но в итоге финишировал 12-м, пропустив Карлоса Сайнса и Даниэля Риккардо на последнем круге.

В следующем году в Renault Хюлькенберга заменит Эстебан Окон, немец остался без в пелотоне. Еще несколько недель назад болельщики решили порадовать Нико, выбрав его гонщиком дня в Абу-Даби – и в итоге им удалось вывести Хюлькенберга на первое место.

Кого признавали гонщиком дня в 2019 году: