Болельщики признали Ферстаппена гонщиком дня в Мехико

На Гран При Мексики Макс Ферстаппен потерял поул-позицию из-за штрафа, а на первом круге гонки столкнулся с Льюисом Хэмилтоном и потерял несколько позиций. Затем, прорываясь вперед, Ферстаппен столкнулся с Валттери Боттасом и получил прокол колеса.

Оказавшись последним, Ферстаппен поучаствовал еще в несколько жестких инцидентах в борьбе с соперниками и в итоге закончил гонку шестым позади напарника по Алекса Элбона.

Ферстаппена признали гонщиком дня в шестой раз в сезоне – больше, чем кого-либо другого.

Кого признавали гонщиком дня в 2019 году: