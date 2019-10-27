Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

Болельщики признали Ферстаппена гонщиком дня в Мехико

Поделились
Комментарии
Болельщики признали Ферстаппена гонщиком дня в Мехико
Автор:
27 окт. 2019 г., 20:55

В голосовании на сайте Формулы 1 Макс Ферстаппен получил приз зрительских симпатий после финиша на шестом месте.

На Гран При Мексики Макс Ферстаппен потерял поул-позицию из-за штрафа, а на первом круге гонки столкнулся с Льюисом Хэмилтоном и потерял несколько позиций. Затем, прорываясь вперед, Ферстаппен столкнулся с Валттери Боттасом и получил прокол колеса. 

Оказавшись последним, Ферстаппен поучаствовал еще в несколько жестких инцидентах в борьбе с соперниками и в итоге закончил гонку шестым позади напарника по Алекса Элбона.

Ферстаппена признали гонщиком дня в шестой раз в сезоне – больше, чем кого-либо другого.

Кого признавали гонщиком дня в 2019 году:

Этап Гран При Гонщик дня Победитель гонки
1  Австралия  Валттери Боттас  Валттери Боттас
2  Бахрейн  Шарль Леклер

 Льюис Хэмилтон
3 China Китай Thailand Александр Элбон

 Льюис Хэмилтон
4 Azerbaijan Азербайджан  Шарль Леклер

 Валттери Боттас
5 Spain Испания Netherlands Макс Ферстаппен

 Льюис Хэмилтон
6 Monaco Монако Netherlands Макс Ферстаппен  Льюис Хэмилтон
7 Canada Канада
 Germany Себастьян Феттель   Льюис Хэмилтон
8 France Франция
 United Kingdom Ландо Норрис   Льюис Хэмилтон
9. Austria Австрия Netherlands Макс Ферстаппен Netherlands Макс Ферстаппен
10. United Kingdom Великобритания  Шарль Леклер  Льюис Хэмилтон
11.  Germany Германия Netherlands Макс Ферстаппен Netherlands Макс Ферстаппен
12. Hungary Венгрия
 Netherlands Макс Ферстаппен  Льюис Хэмилтон
13. Belgium Бельгия
 United Kingdom Ландо Норрис   Шарль Леклер
14. Italy Италия
  Шарль Леклер  Шарль Леклер
15.  Singapore Сингапур
 Germany Себастьян Феттель Germany Себастьян Феттель
16. Russian Federation Россия Germany Себастьян Феттель  Льюис Хэмилтон
17. Japan Япония
  Валттери Боттас  Валттери Боттас
18. Mexico Мексика
 Netherlands Макс Ферстаппен  Льюис Хэмилтон
Следующая новость
Хэмилтон выиграл в Мексике после тактических ошибок Ferrari

Предыдущая новость

Хэмилтон выиграл в Мексике после тактических ошибок Ferrari

Следующая новость

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Денис Буденков

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

2
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

3
WRC

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

4
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

5
Формула 1

Марко о Гасли: В Red Bull он бы никогда не обрел себя

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.