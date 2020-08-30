Болельщики признали Гасли гонщиком дня в Бельгии
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Пьер Гасли был единственным, кто стартовал в гонке на шинах Hard. Он не поехал на пит-стоп после аварии на десятом круге, когда судьи выпустили машину безопасности, и временно поднялся на четвертое место .
Но после потери нескольких позиций и замены шин показалось, что у гонщика AlphaTauri нет шансов на хороший результат. Но за 14 кругов Гасли провел на трассе восемь обгонов, благодаря чему заработал четыре очка.
От занявшего пятое место Алекса Элбона Пьер в итоге отстал всего на семь секунд.
Гасли впервые назвали гонщиком дня в 2020 году. На Гран При Австрии болельщики признали лучшим Алекса Элбона, на Гран При Штирии – Серхио Переса, на Гран При Венгрии – Макса Ферстаппена. В Сильверстоуне победителем голосования стал Льюис Хэмилтон, а в Барселоне – Себастьян Феттель.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бельгии
|Автор
|Александр Кабановский