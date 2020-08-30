Болельщики признали Гасли гонщиком дня в Бельгии

Пьер Гасли был единственным, кто стартовал в гонке на шинах Hard. Он не поехал на пит-стоп после аварии на десятом круге, когда судьи выпустили машину безопасности, и временно поднялся на четвертое место .

Но после потери нескольких позиций и замены шин показалось, что у гонщика AlphaTauri нет шансов на хороший результат. Но за 14 кругов Гасли провел на трассе восемь обгонов, благодаря чему заработал четыре очка.

От занявшего пятое место Алекса Элбона Пьер в итоге отстал всего на семь секунд.

Гасли впервые назвали гонщиком дня в 2020 году. На Гран При Австрии болельщики признали лучшим Алекса Элбона, на Гран При Штирии – Серхио Переса, на Гран При Венгрии – Макса Ферстаппена. В Сильверстоуне победителем голосования стал Льюис Хэмилтон, а в Барселоне – Себастьян Феттель.