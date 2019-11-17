Болельщики признали Ферстаппена гонщиком дня в Бразилии
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В голосовании на сайте Формулы 1 Макс Ферстаппен получил приз зрительских симпатий после победы в Сан-Паулу.
В Бразилии Макс Ферстаппен стартовал с поула и по ходу гонки боролся с Льюисом Хэмилтоном. Голландец и команда не допускали ошибок, благодаря чему Ферстаппен закончил гонку первым.
Ферстаппена признали гонщиком дня в седьмой в сезоне.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Автор
|Денис Буденков
Болельщики признали Ферстаппена гонщиком дня в Бразилии
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