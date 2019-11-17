Болельщики признали Ферстаппена гонщиком дня в Бразилии

В Бразилии Макс Ферстаппен стартовал с поула и по ходу гонки боролся с Льюисом Хэмилтоном. Голландец и команда не допускали ошибок, благодаря чему Ферстаппен закончил гонку первым.

Ферстаппена признали гонщиком дня в седьмой в сезоне.

Кого признавали гонщиком дня в 2019 году: