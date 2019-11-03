Болельщики признали Элбона гонщиком дня в Остине
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В голосовании на сайте Формулы 1 Алекс Элбон получил приз зрительских симпатий после финиша на пятом месте.
На Гран При в Техасе Александр Элбон стартовал шестым, но после столкновения с Карлосом Сайнсом в первом повороте поехал в боксы и откатился на последнее место. В сумме таец провел три пит-стопа, несколько раз прорывавшись сквозь середину пелотона, и в итоге закончил гонку пятым.
Элбона признали гонщиком дня во второй в сезоне – впервые после Гран При Китая.
Кого признавали гонщиком дня в 2019 году:
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Пилоты
|Александр Элбон
|Автор
|Денис Буденков
Болельщики признали Элбона гонщиком дня в Остине
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