Болельщики признали Элбона гонщиком дня в Остине

На Гран При в Техасе Александр Элбон стартовал шестым, но после столкновения с Карлосом Сайнсом в первом повороте поехал в боксы и откатился на последнее место. В сумме таец провел три пит-стопа, несколько раз прорывавшись сквозь середину пелотона, и в итоге закончил гонку пятым.

Элбона признали гонщиком дня во второй в сезоне – впервые после Гран При Китая.

Кого признавали гонщиком дня в 2019 году: