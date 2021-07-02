Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Штайнер: На «тяжелом» шасси ездил как Мазепин, так и Шумахер Следующая / Цунода рассказал о поддержке со стороны Переса
Формула 1 Новость

Болельщики обвинили Феттеля в лицемерии. Себ ответил

Автор:
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)

Немецкий пилот объяснил, чем неправы те, кто негативно высказывается о его взглядах

Болельщики обвинили Феттеля в лицемерии. Себ ответил

На прошлой неделе авторитетный немецкий журнал Der Spiegel опубликовал большое интервью Себастьяна Феттеля, посвященное взглядам немца на вопросы экологии и «зеленого» будущего. Хорошо известно, что четырехкратный чемпион мира в последнее время уделяет заботе о природе немало времени и сил. 

Однако нашлись те, кто увидел в словах гонщика повод для критики, назвав лицемером. В социальных сетях одни припомнили Себу переезд в Швейцарию для экономии на налогах, другие упрекнули в несовместимости участия в гонках и заботы о природе. 

Типичная реакция звучала как-то так: «Ему-то легко. Он не платит за постоянно дорожающее топливо и раскатывает на машине, предоставленной компанией. В таких условиях легко защищать зеленые технологии».

На пресс-конференции в преддверии Гран При Австрии Motorsport.com спросил Феттеля, что он думает по поводу такой реакции. 

«Я не буду повторять все то, что уже говорил в том интервью, – ответил гонщик. – Но одну скажу совершенно четко: это не просто какая-то временная причуда, которая скоро уйдет. Это вопрос, которая сказывается на всех нас и влияет на наши жизни».

Он добавил: «Никакой спорт, компания или проект во всем мире не сможет избежать этого. Мы сталкиваемся с изменениями, и гонки тоже будут затронуты ими. Мы просто должны понимать это, и я не боюсь говорить на такие темы – они важны для будущего всех нас». 

По мнению Феттеля, в критических отзывах он сможет найти аргументы, которые позволят ему усилить свою позицию.

«Всегда есть те, кто не согласен, – объяснил пилот Aston Martin. – Слышать противоположное мнение невероятно важно. Ты всегда можешь научиться чему-то у тех, кто считает иначе и критикует тебя. 

Сейчас у нас есть возможность увидеть большую картину. Наш спорт меняется, чтобы стать лучше. Он должен соответствовать запросам общества и вносить свой вклад в улучшение нашего мира. Думаю, над этим может работать как каждый из нас, так и вся Формула 1. 

Именно в этом был смысл моих слов».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Штайнер: На «тяжелом» шасси ездил как Мазепин, так и Шумахер

Предыдущая новость

Штайнер: На «тяжелом» шасси ездил как Мазепин, так и Шумахер

Следующая новость

Цунода рассказал о поддержке со стороны Переса

Цунода рассказал о поддержке со стороны Переса
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Хэмилтон стал лучшим на второй тренировке в Австрии

52 мин
2
Формула 1

Болельщики обвинили Феттеля в лицемерии. Себ ответил

1 ч
3
Формула 1

Гасли подтвердил интерес со стороны других команд

39 мин
4
Формула 2

Стролл-старший продал команду Шварцмана боссам Илотта

2 ч
5
Формула 1

Мазепин подарил Штайнеру дверь. Что это было?

4 ч
Самое важное:
Гасли подтвердил интерес со стороны других команд
Формула 1

Гасли подтвердил интерес со стороны других команд

39мин
Хэмилтон стал лучшим на второй тренировке в Австрии
Формула 1

Хэмилтон стал лучшим на второй тренировке в Австрии

52мин
Цунода рассказал о поддержке со стороны Переса
Формула 1

Цунода рассказал о поддержке со стороны Переса

1 ч
Болельщики обвинили Феттеля в лицемерии. Себ ответил
Формула 1

Болельщики обвинили Феттеля в лицемерии. Себ ответил

1 ч
Штайнер: На «тяжелом» шасси ездил как Мазепин, так и Шумахер
Формула 1

Штайнер: На «тяжелом» шасси ездил как Мазепин, так и Шумахер

2 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Больше от
Кристиан Ниммерфолль
«В их действиях нет читерства». Эксперт объяснил, почему Red Bull не накажут
Формула 1

«В их действиях нет читерства». Эксперт объяснил, почему Red Bull не накажут

«Без Хэмилтона он был бы звездой». В Ф1 разошлись во мнениях о Боттасе
Формула 1

«Без Хэмилтона он был бы звездой». В Ф1 разошлись во мнениях о Боттасе

Мнение: почему никто не ругает Мика Шумахера
Формула 1

Мнение: почему никто не ругает Мика Шумахера

Себастьян Феттель Больше от
Себастьян Феттель
Феттель о переманивании сотрудников Red Bull: Не моя работа Гран При Австрии
Формула 1

Феттель о переманивании сотрудников Red Bull: Не моя работа

Блестящий Норрис и скатившийся Перес. Герои и неудачники Австрии Гран При Штирии
Формула 1

Блестящий Норрис и скатившийся Перес. Герои и неудачники Австрии

Вылет с трассы помешал Феттелю финишировать выше 9-го места Гран При Франции
Формула 1

Вылет с трассы помешал Феттелю финишировать выше 9-го места

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
Аэродинамикой в Aston займется еще один «беглец» из Red Bull
Формула 1

Аэродинамикой в Aston займется еще один «беглец» из Red Bull

Aston Martin представила 1000-сильный гиперкар
Формула 1

Aston Martin представила 1000-сильный гиперкар

Aston Martin в цветах Aston Martin? Не все видят в этом логику!
Формула 1

Aston Martin в цветах Aston Martin? Не все видят в этом логику!

Самое читаемое Сегодня

Хэмилтон стал лучшим на второй тренировке в Австрии
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон стал лучшим на второй тренировке в Австрии

Болельщики обвинили Феттеля в лицемерии. Себ ответил
Формула 1 Формула 1

Болельщики обвинили Феттеля в лицемерии. Себ ответил

Гасли подтвердил интерес со стороны других команд
Формула 1 Формула 1

Гасли подтвердил интерес со стороны других команд

Стролл-старший продал команду Шварцмана боссам Илотта
Формула 2 Формула 2

Стролл-старший продал команду Шварцмана боссам Илотта

Мазепин подарил Штайнеру дверь. Что это было?
Формула 1 Формула 1

Мазепин подарил Штайнеру дверь. Что это было?

Ферстаппен опередил две Ferrari на FP1 в Австрии
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен опередил две Ferrari на FP1 в Австрии

«Выглядит уставшим». Эксперт заметил перемены в Хэмилтоне
Формула 1 Формула 1

«Выглядит уставшим». Эксперт заметил перемены в Хэмилтоне

Хэмилтон знал про грядущее обновление Mercedes
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон знал про грядущее обновление Mercedes

Самое важное:

Гасли подтвердил интерес со стороны других команд
Формула 1 Формула 1

Гасли подтвердил интерес со стороны других команд

Хэмилтон стал лучшим на второй тренировке в Австрии
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон стал лучшим на второй тренировке в Австрии

Цунода рассказал о поддержке со стороны Переса
Формула 1 Формула 1

Цунода рассказал о поддержке со стороны Переса

Болельщики обвинили Феттеля в лицемерии. Себ ответил
Формула 1 Формула 1

Болельщики обвинили Феттеля в лицемерии. Себ ответил

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.