Болельщики обвинили Феттеля в лицемерии. Себ ответил

На прошлой неделе авторитетный немецкий журнал Der Spiegel опубликовал большое интервью Себастьяна Феттеля, посвященное взглядам немца на вопросы экологии и «зеленого» будущего. Хорошо известно, что четырехкратный чемпион мира в последнее время уделяет заботе о природе немало времени и сил.

Однако нашлись те, кто увидел в словах гонщика повод для критики, назвав лицемером. В социальных сетях одни припомнили Себу переезд в Швейцарию для экономии на налогах, другие упрекнули в несовместимости участия в гонках и заботы о природе.

Типичная реакция звучала как-то так: «Ему-то легко. Он не платит за постоянно дорожающее топливо и раскатывает на машине, предоставленной компанией. В таких условиях легко защищать зеленые технологии».

На пресс-конференции в преддверии Гран При Австрии Motorsport.com спросил Феттеля, что он думает по поводу такой реакции.

«Я не буду повторять все то, что уже говорил в том интервью, – ответил гонщик. – Но одну скажу совершенно четко: это не просто какая-то временная причуда, которая скоро уйдет. Это вопрос, которая сказывается на всех нас и влияет на наши жизни».

Он добавил: «Никакой спорт, компания или проект во всем мире не сможет избежать этого. Мы сталкиваемся с изменениями, и гонки тоже будут затронуты ими. Мы просто должны понимать это, и я не боюсь говорить на такие темы – они важны для будущего всех нас».

По мнению Феттеля, в критических отзывах он сможет найти аргументы, которые позволят ему усилить свою позицию.

«Всегда есть те, кто не согласен, – объяснил пилот Aston Martin. – Слышать противоположное мнение невероятно важно. Ты всегда можешь научиться чему-то у тех, кто считает иначе и критикует тебя.

Сейчас у нас есть возможность увидеть большую картину. Наш спорт меняется, чтобы стать лучше. Он должен соответствовать запросам общества и вносить свой вклад в улучшение нашего мира. Думаю, над этим может работать как каждый из нас, так и вся Формула 1.

Именно в этом был смысл моих слов».