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Формула 1 / Гран При Австрии / Новости

Болельщики нашли способ посмотреть гонку Формулы 1. Из леса на склоне горы

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Болельщики нашли способ посмотреть гонку Формулы 1. Из леса на склоне горы
Автор:
, шеф-редактор
5 июл. 2020 г., 12:50

Уникальное место двух упорных фанатов попало в официальную трансляцию Гран При Австрии

В первые выходные июля в Австрии стартовал сезон Формулы 1. Первый этап проходит в Штирии: это лесистый регион в центральной части страны. Зрителей на гонку не допускают: билеты не продаются, трибуны затянуты полотнищами с фотографиями гонщиков, а служба охраны блокирует доступ болельщиков.

Это не остановило двух настойчивых фанатов, которые все же решили увидеть гонку своими глазами. Любители автоспорта не стали нарушать закон и пытаться проникнуть на автодром нелегально. Вместо этого они нашли эффективный и разрешенный способ посмотреть заезды Формулы 1. Вот он:

 

Автодром «Ред Булл Ринг», куда приехали все команды и пилоты, расположен на высоте 660 метров над уровнем моря. Вокруг трассы есть множество невысоких гор, покрытых деревьями. Находчивые болельщики использовали рельеф Штирии, чтобы обеспечить себе хороший обзор. Такого обзора они не получили бы ни с одной трибуны «Ред Булл Ринга»: в отличие от мест на трассе диспозиция на склоне горы открывает вид на весь автодром сразу.

Кадры, приведенные выше, были сделаны на квалификации. Можно предположить, что во время гонки желающих посмотреть на этап Формулы 1 из леса на склоне станет еще больше. Проверить это можно будет в 16:10, когда стартует гонка. Motorsport.com ведет онлайн-трансляцию Гран При Австрии.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Квалификация
Местонахождение Red Bull Ринг
Автор Антон Погорельский

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