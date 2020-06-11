Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
27 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
34 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
49 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
55 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
76 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
83 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
97 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
104 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
118 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
132 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
139 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
153 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
167 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Реакция

Болельщики начали массово отписываться от Норриса. Он поддержал демонстрантов в США

Поделились
Комментарии
Болельщики начали массово отписываться от Норриса. Он поддержал демонстрантов в США
Автор:
, шеф-редактор
11 июн. 2020 г., 09:15

Пилот команды McLaren выступил в поддержку движения «Черные жизни имеют значение». Поклонники Формулы 1 это не оценили

Гонщик команды Формулы 1 McLaren Ландо Норрис потерял множество подписчиков у себя в социальных сетях. Об этом спортсмен сам рассказал британской газете Evening Standard. Причиной оттока болельщиков стало решение Норриса поддержать массовые протесты в США.

Пилот призвал своих фанатов подписать петицию в поддержку демонстрантов, а также попросил «сделать что-нибудь» для чернокожего населения. Болельщики не оценили такой призыв и начали массово отписываться от Норриса в твиттере и твитче. Ландо это удивило.

«Это странно, — заявил гонщик McLaren. — Ты вроде пытаешься сделать что-то положительное, но люди это не ценят. Если они не верят в то, [о чем я написал], то я только рад, что они отписались.

Я обязан использовать те возможности, что у меня есть, чтобы показать людям то, что действительно правильно. Чтобы заставить их поверить в это. Так что я буду делать все, что могу, чтобы убедить людей в том, что [такая поддержка демонстрантов] правильна».

Американские демонстранты устраивают митинги и шествия по всей стране с девизом Black Lives Matter. В переводе с английского это означает «Черные жизни имеют значение». В качестве причины публичных выступлений протестующие называют расовое неравенство и несправедливое отношение полиции к чернокожим американцам.

Демонстрации сопровождаются грабежами магазинов и кафе по всей стране, а также нападениями митингующих на владельцев тех магазинов, что пытаются защитить свое имущество. Во многих городах полиция солидаризируется с протестующими и не мешает им проявлять гражданскую позицию.

В американских СМИ и соцсетях участились призывы перестать финансировать полицию; три телеканала объявили о том, что больше не будут транслировать сериалы и реалити-шоу, которые в позитивном ключе показывают работу полиции. В поддержку демонстрантов и важности гражданских прав для чернокожих уже выступил Льюис Хэмилтон, а также вся Формула 1 и серия NASCAR.

 

Читайте также:

 

 

Следующая новость
Mercedes заверила Боттаса, что не наймет Феттеля

Предыдущая новость

Mercedes заверила Боттаса, что не наймет Феттеля
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ландо Норрис
Команды McLaren В Магазин
Автор Антон Погорельский

Самое читаемое

1
Формула 1

Они выиграли Гран При Монако и больше не одержали ни одной победы. 4 уникальных гонщика

2
Формула 1

Марко придумал, как вернуть Феттеля в топ-команду

3
Формула 1

Mercedes заверила Боттаса, что не наймет Феттеля

4
Формула 1

Болельщики начали массово отписываться от Норриса. Он поддержал демонстрантов в США

13мин
5
Формула 1

СМИ: Шумахеру предстоит новая операция

Последние видео

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось 01:46
Формула 1

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось

Гран При Монако в обратную сторону. Вот это была бы гонка! 01:31
Формула 1

Гран При Монако в обратную сторону. Вот это была бы гонка!

Великий триумф Михаэля Шумахера в фильме «Герои» 00:40
Формула 1

Великий триумф Михаэля Шумахера в фильме «Герои»

Эмоции Фелипе Массы на Гран При Бразилии – эпизод фильма «Герои» 01:12
Формула 1

Эмоции Фелипе Массы на Гран При Бразилии – эпизод фильма «Герои»

Самое важное:

Болельщики начали массово отписываться от Норриса. Он поддержал демонстрантов в США
Формула 1

Болельщики начали массово отписываться от Норриса. Он поддержал демонстрантов в США

Mercedes заверила Боттаса, что не наймет Феттеля
Формула 1

Mercedes заверила Боттаса, что не наймет Феттеля

Профессия – фотограф. Как снимали Формулу 1 в прошлом веке
Формула 1

Профессия – фотограф. Как снимали Формулу 1 в прошлом веке

«Williams и McLaren смотрят в дуло пистолета». Уэббер о кризисе в Ф1
Формула 1

«Williams и McLaren смотрят в дуло пистолета». Уэббер о кризисе в Ф1

Марко придумал, как вернуть Феттеля в топ-команду
Формула 1

Марко придумал, как вернуть Феттеля в топ-команду

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.