Гонщик команды Формулы 1 McLaren Ландо Норрис потерял множество подписчиков у себя в социальных сетях. Об этом спортсмен сам рассказал британской газете Evening Standard. Причиной оттока болельщиков стало решение Норриса поддержать массовые протесты в США.

Пилот призвал своих фанатов подписать петицию в поддержку демонстрантов, а также попросил «сделать что-нибудь» для чернокожего населения. Болельщики не оценили такой призыв и начали массово отписываться от Норриса в твиттере и твитче. Ландо это удивило.

«Это странно, — заявил гонщик McLaren. — Ты вроде пытаешься сделать что-то положительное, но люди это не ценят. Если они не верят в то, [о чем я написал], то я только рад, что они отписались.

Я обязан использовать те возможности, что у меня есть, чтобы показать людям то, что действительно правильно. Чтобы заставить их поверить в это. Так что я буду делать все, что могу, чтобы убедить людей в том, что [такая поддержка демонстрантов] правильна».

Американские демонстранты устраивают митинги и шествия по всей стране с девизом Black Lives Matter. В переводе с английского это означает «Черные жизни имеют значение». В качестве причины публичных выступлений протестующие называют расовое неравенство и несправедливое отношение полиции к чернокожим американцам.

Демонстрации сопровождаются грабежами магазинов и кафе по всей стране, а также нападениями митингующих на владельцев тех магазинов, что пытаются защитить свое имущество. Во многих городах полиция солидаризируется с протестующими и не мешает им проявлять гражданскую позицию.

В американских СМИ и соцсетях участились призывы перестать финансировать полицию; три телеканала объявили о том, что больше не будут транслировать сериалы и реалити-шоу, которые в позитивном ключе показывают работу полиции. В поддержку демонстрантов и важности гражданских прав для чернокожих уже выступил Льюис Хэмилтон, а также вся Формула 1 и серия NASCAR.