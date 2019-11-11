Болельщики готовятся сделать Хюлькенберга гонщиком дня в Абу-Даби
Гран При Абу-Даби может стать последним в карьере Нико Хюлькенберга в Формуле 1. Чтобы порадовать немца, некоторые поклонники Ф1 заранее решили отдать ему свои голоса по ходу опроса, который официальный сайт серии проводит по ходу гонки..
Сезон-2019 может стать последним в Формуле 1 для Нико Хюлькенберга. Его место в Renault займет Эстебан Окон, а свободных машин в пелотоне, по большому счету, не осталось (Red Bull, скорее всего, обойдется имеющимися пилотами, а место в Williams вроде бы не особо интересует самого Нико).
Начиная с 2016 года на сайте Ф1 во время Гран При открывается голосование за лучшего гонщика дня, в котором может принять участие любой желающий. Итоги подводятся вскоре после финиша гонки.
На форуме Reddit ряд болельщиков призвали по ходу финального Гран При Абу-Даби голосовать за Хюлькенберга, какой бы ни вышла для немца гонка. Запись с такой инициативой уже набрала более трех тысяч положительных голосов. Некоторые посетители также предложили на этапе в Бразилии аналогичным образом поддержать Роберта Кубицу, который в конце года уйдет и из Williams, и из Формулы 1 в целом.
В прошлом году в Абу-Даби зрители выбрали лучшим гонщиком Фернандо Алонсо, который завершал карьеру в Формуле 1. Многие отдавали голоса и за Сергея Сироткина, однако россиянин занял второе место.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби Билеты
|Пилоты
|Нико Хюлькенберг В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Болельщики готовятся сделать Хюлькенберга гонщиком дня в Абу-Даби
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