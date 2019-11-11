Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Болельщики готовятся сделать Хюлькенберга гонщиком дня в Абу-Даби

Билеты
Поделились
Комментарии
Болельщики готовятся сделать Хюлькенберга гонщиком дня в Абу-Даби
Автор:
11 нояб. 2019 г., 04:30

Гран При Абу-Даби может стать последним в карьере Нико Хюлькенберга в Формуле 1. Чтобы порадовать немца, некоторые поклонники Ф1 заранее решили отдать ему свои голоса по ходу опроса, который официальный сайт серии проводит по ходу гонки..

Сезон-2019 может стать последним в Формуле 1 для Нико Хюлькенберга. Его место в Renault займет Эстебан Окон, а свободных машин в пелотоне, по большому счету, не осталось (Red Bull, скорее всего, обойдется имеющимися пилотами, а место в Williams вроде бы не особо интересует самого Нико).

Начиная с 2016 года на сайте Ф1 во время Гран При открывается голосование за лучшего гонщика дня, в котором может принять участие любой желающий. Итоги подводятся вскоре после финиша гонки.

На форуме Reddit ряд болельщиков призвали по ходу финального Гран При Абу-Даби голосовать за Хюлькенберга, какой бы ни вышла для немца гонка. Запись с такой инициативой уже набрала более трех тысяч положительных голосов. Некоторые посетители также предложили на этапе в Бразилии аналогичным образом поддержать Роберта Кубицу, который в конце года уйдет и из Williams, и из Формулы 1 в целом.

В прошлом году в Абу-Даби зрители выбрали лучшим гонщиком Фернандо Алонсо, который завершал карьеру в Формуле 1. Многие отдавали голоса и за Сергея Сироткина, однако россиянин занял второе место.

Читайте также:

Следующая новость
Как прошел фестиваль Ф1 в честь Сенны: фото и видео

Предыдущая новость

Как прошел фестиваль Ф1 в честь Сенны: фото и видео

Следующая новость

Renault опровергла уход из Формулы 1 на фоне слухов о продаже команды Мазепину

Renault опровергла уход из Формулы 1 на фоне слухов о продаже команды Мазепину
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби Билеты
Пилоты Нико Хюлькенберг В Магазин
Автор Денис Буденков

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

2
Формула 1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

3
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

4
WRC

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

5
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.