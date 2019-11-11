Болельщики готовятся сделать Хюлькенберга гонщиком дня в Абу-Даби

Сезон-2019 может стать последним в Формуле 1 для Нико Хюлькенберга. Его место в Renault займет Эстебан Окон, а свободных машин в пелотоне, по большому счету, не осталось (Red Bull, скорее всего, обойдется имеющимися пилотами, а место в Williams вроде бы не особо интересует самого Нико).

Начиная с 2016 года на сайте Ф1 во время Гран При открывается голосование за лучшего гонщика дня, в котором может принять участие любой желающий. Итоги подводятся вскоре после финиша гонки.

На форуме Reddit ряд болельщиков призвали по ходу финального Гран При Абу-Даби голосовать за Хюлькенберга, какой бы ни вышла для немца гонка. Запись с такой инициативой уже набрала более трех тысяч положительных голосов. Некоторые посетители также предложили на этапе в Бразилии аналогичным образом поддержать Роберта Кубицу, который в конце года уйдет и из Williams, и из Формулы 1 в целом.

В прошлом году в Абу-Даби зрители выбрали лучшим гонщиком Фернандо Алонсо, который завершал карьеру в Формуле 1. Многие отдавали голоса и за Сергея Сироткина, однако россиянин занял второе место.