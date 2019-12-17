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Формула 1 / Новость

Болельщики Ф1 выбрали самый драматичный момент года

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Болельщики Ф1 выбрали самый драматичный момент года
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17 дек. 2019 г., 11:13

По итогам голосования за самые яркие события 2019-го в финал вышли два эпизода с Гран При Бразилии.

Пресс-служба Формулы 1 устроила в твиттере опрос, предложив болельщикам выбрать наиболее драматичный эпизод в сезоне 2019 года. 

В финал голосования вышли два эпизода с Гран При Бразилии, а победителем стала концовка гонки, где Льюис Хэмилтон выбил с трассы Алекса Элбона, а потом вплоть до финишной черты боролся с Пьером Гасли за второе место. Большинство болельщиков сочли этот момент более впечатляющим, чем столкновение между Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером, случившееся несколькими кругами раньше.

 

В голосованиях также участвовали скандал с Гран При Канады, где Феттеля лишили победы; дуэль Макса Ферстаппена с Леклером в Австрии; столкновение Феттеля и Ферстаппена в Сильверстоуне; победа Леклера в Монце, вылет Феттеля с трассы в Италии и затор на Гран При Монако в повороте Rascasse.

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Серия Формула 1
Автор Денис Буденков

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