Болельщики Ф1 выбрали самый драматичный момент года
По итогам голосования за самые яркие события 2019-го в финал вышли два эпизода с Гран При Бразилии.
Пресс-служба Формулы 1 устроила в твиттере опрос, предложив болельщикам выбрать наиболее драматичный эпизод в сезоне 2019 года.
В финал голосования вышли два эпизода с Гран При Бразилии, а победителем стала концовка гонки, где Льюис Хэмилтон выбил с трассы Алекса Элбона, а потом вплоть до финишной черты боролся с Пьером Гасли за второе место. Большинство болельщиков сочли этот момент более впечатляющим, чем столкновение между Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером, случившееся несколькими кругами раньше.
В голосованиях также участвовали скандал с Гран При Канады, где Феттеля лишили победы; дуэль Макса Ферстаппена с Леклером в Австрии; столкновение Феттеля и Ферстаппена в Сильверстоуне; победа Леклера в Монце, вылет Феттеля с трассы в Италии и затор на Гран При Монако в повороте Rascasse.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Денис Буденков
Болельщики Ф1 выбрали самый драматичный момент года
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