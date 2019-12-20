Болельщики Ф1 выбрали лучшую гонку в сезоне-2019
Неудивительно, что победил безумный Гран При Германии.
Пресс-служба Формулы 1 опубликовала итоги голосования, в котором приняли более 13 тысяч человек.
Болельщики признали Гран При в Германии, в котором дождь перевернул все с ног на голову, лидеры вылетали с трассы, а выступающий на Toro Rosso Даниил Квят поднялся на подиум, лучшим в 2019 году. Эта гонка получила 23% голосов.
На втором месте расположился Гран При Бразилии – еще одна сумасшедшая гонка прошедшего сезона. В ней напарник Квята Пьер Гасли финишировал на втором месте, а Карлос Сайнс после штрафа Льюиса Хэмилтона вошел в тройку сильнейших.
Гонки в Австрии (борьба Шарля Леклера и Макса Ферстаппена за победу) и Италии (где Леклер одержал вторую победу подряд) получили по 3% голосов и попали в топ-5.
2% голосов заработал Гран При Великобритании, который занял пятую позицию по итогам голосования.
Читайте также:
- Гонка в Германии прошла мимо меня. Расскажите все по-быстрому!
- Гонка в Бразилии прошла мимо меня. Расскажите все по-быстрому!
- Гонка в Австрии прошла мимо меня. Расскажите все по-быстрому!
- Гонка в Италии прошла мимо меня. Расскажите все по-быстрому!
- Гонка в Сильверстоуне прошла мимо меня. Расскажите обо всем по-быстрому!
Предыдущая новость
Гонщики Ф1 вновь сыграли в «Секретного Санту»: что они подарили друг другу?
Следующая новость
Ф1 отчиталась о росте аудитории киберчемпионата
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Денис Буденков
Болельщики Ф1 выбрали лучшую гонку в сезоне-2019
Формула 1 Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты