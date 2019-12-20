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Формула 1 / Новость

Болельщики Ф1 выбрали лучшую гонку в сезоне-2019

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Болельщики Ф1 выбрали лучшую гонку в сезоне-2019
Автор:
20 дек. 2019 г., 10:33

Неудивительно, что победил безумный Гран При Германии.

Пресс-служба Формулы 1 опубликовала итоги голосования, в котором приняли более 13 тысяч человек.

Болельщики признали Гран При в Германии, в котором дождь перевернул все с ног на голову, лидеры вылетали с трассы, а выступающий на Toro Rosso Даниил Квят поднялся на подиум, лучшим в 2019 году. Эта гонка получила 23% голосов.

На втором месте расположился Гран При Бразилии – еще одна сумасшедшая гонка прошедшего сезона. В ней напарник Квята Пьер Гасли финишировал на втором месте, а Карлос Сайнс после штрафа Льюиса Хэмилтона вошел в тройку сильнейших.

Гонки в Австрии (борьба Шарля Леклера и Макса Ферстаппена за победу) и Италии (где Леклер одержал вторую победу подряд) получили по 3% голосов и попали в топ-5. 

2% голосов заработал Гран При Великобритании, который занял пятую позицию по итогам голосования.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Денис Буденков

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