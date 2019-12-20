Болельщики Ф1 выбрали лучшую гонку в сезоне-2019

Пресс-служба Формулы 1 опубликовала итоги голосования, в котором приняли более 13 тысяч человек.

Болельщики признали Гран При в Германии, в котором дождь перевернул все с ног на голову, лидеры вылетали с трассы, а выступающий на Toro Rosso Даниил Квят поднялся на подиум, лучшим в 2019 году. Эта гонка получила 23% голосов.

На втором месте расположился Гран При Бразилии – еще одна сумасшедшая гонка прошедшего сезона. В ней напарник Квята Пьер Гасли финишировал на втором месте, а Карлос Сайнс после штрафа Льюиса Хэмилтона вошел в тройку сильнейших.

Гонки в Австрии (борьба Шарля Леклера и Макса Ферстаппена за победу) и Италии (где Леклер одержал вторую победу подряд) получили по 3% голосов и попали в топ-5.

2% голосов заработал Гран При Великобритании, который занял пятую позицию по итогам голосования.