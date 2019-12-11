Болельщика едва не арестовали за фото трассы Ф1 в Ханое. Вот они

Участник форума Reddit под никнеймом FL_Tandem опубликовал фотографии и видео с трассы в Ханое, где гонка Формулы 1 впервые состоится 5 апреля следующего года.

Болельщик рассказал, что снимал фотографии с дрона и привлек внимание рабочих, которые вызвали полицию.

Он написал: «В первый раз, когда я запустил свой дрон рядом со стройкой, на меня набросилась куча рабочих. Они кричали, чтобы я немедленно опустил дрон и не снимал никаких фото и видео. Они преследовали меня, поэтому видео получились не очень хорошие.

Но я не сдавался, шел по переулку и продолжал делать фото, а дрон держал очень высоко, чтобы они не могли его увидеть – поэтому фото с низкой высоты сделать не вышло.

Однако они все же заметили дрон и направились ко мне, а затем ко мне бросились несколько полицейских и сказали, что если я не уйду, или если они увидят дрон снова, я отправлюсь в тюрьму».

Также болельщик отметил, что кадры выполнены в разрешении 720р, поскольку рядом у него нет ноутбука, чтобы выгрузить их в качестве 4К, а в ближайшие два месяца он не сможет добраться домой.

Чтобы увидеть все кадры, наведите курсор на фото ниже и переключайте их нажатием на кнопки по краям: