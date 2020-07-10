Боль в спине заставила Норриса поберечь силы в практиках

Штраф с потерей в три позиции на стартовой решетке стал в пятницу не единственным неприятным моментом для Ландо Норриса. Из-за болей в спине пилоту McLaren пришлось ограничить количество времени, проведенного на трассе. Во второй тренировке Норрис проехал 31 круг – против 45-ти, которые совершил его напарник Карлос Сайнс.

«С физической точки зрения было тяжеловато, – признал британец после окончания тренировок. – Я пока не могу точно сказать, с чем именно у меня проблема, но день из-за нее был так себе. Я не смог проехать то количество кругов, которое хотел – пришлось ограничить время на трассе, чтобы остаться в нужной форме завтра и послезавтра.

Так что, сейчас все посложнее, чем на прошлой неделе. Думаю, я немного отстаю соперников. Хотя в целом, когда мне нужна скорость, она есть. Я чувствую себя уверенно, машина ведет себя хорошо – так что, настроен я оптимистично».

Что до нарушения правил в первой тренировке, которое стало причиной потери трех мест на стартовой решетке – Норрис не стал спорить с решением судей и признал свою ошибку.

«Я был на быстром круге, две других машины ехали гораздо медленнее – они или только что выехали из боксов, или ехали туда. Я замедлился, когда появились желтые флаги, но недостаточно сильно – и просто прокатился мимо, – рассказал британский гонщик журналистам. – Нельзя сказать, что создалась опасная ситуация. Но все равно это моя ошибка, сказать больше нечего».