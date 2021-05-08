Боль в плече испортила Пересу квалификацию

Гонку в Барселоне Серхио Перес начнет только восьмым – в субботу он почти секунду уступил своему партнеру по Red Bull Максу Ферстаппену, а по ходу первой быстрой попытке в финале потерял контроль над машиной.

Как признался сам пилот. первопричиной всех его неисправностей стало физическое состояние: боль в плече не дала возможности ему возможности выступить в полную силу.

«Сегодня я не чувствовал себя готовым на 100 процентов, – сказал он в телеинтервью. – Всю квалификацию меня беспокоило плечо.

По ходу сессии ситуация только ухудшалась, мне становилось все сложнее. Мы с командой уже все обсудили, и завтра я должен вернуться в форму».

Он добавил: «Это просто был плохой день. Я не проехал ни одного по-настоящему быстрого круга. В первом сегменте все было нормально, но после этого нам не удалось продвинуться вперед. Я сам не чувствовал себя на 100 процентов, потому и из машины было сложно выжать максимум».

Перес начал выступления за Red Bull, показав 11-й квалификационный результат в Бахрейне, но после этого стартовал с первого ряда в Имоле и со второго в Портимане.

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