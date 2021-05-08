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Формула 1 / Гран При Испании Новости

Боль в плече испортила Пересу квалификацию

Автор:
, Редактор Ф1

Мексиканец назвал субботу «плохим днем», показав только восьмую скорость и не избежав разворота

Боль в плече испортила Пересу квалификацию

Гонку в Барселоне Серхио Перес начнет только восьмым – в субботу он почти секунду уступил своему партнеру по Red Bull Максу Ферстаппену, а по ходу первой быстрой попытке в финале потерял контроль над машиной. 

 

Как признался сам пилот. первопричиной всех его неисправностей стало физическое состояние: боль в плече не дала возможности ему возможности выступить в полную силу.

«Сегодня я не чувствовал себя готовым на 100 процентов, – сказал он в телеинтервью. –  Всю квалификацию меня беспокоило плечо.

По ходу сессии ситуация только ухудшалась, мне становилось все сложнее. Мы с командой уже все обсудили, и завтра я должен вернуться в форму». 

Он добавил: «Это просто был плохой день. Я не проехал ни одного по-настоящему быстрого круга. В первом сегменте все было нормально, но после этого нам не удалось продвинуться вперед. Я сам не чувствовал себя на 100 процентов, потому и из машины было сложно выжать максимум». 

Перес начал выступления за Red Bull, показав 11-й квалификационный результат в Бахрейне, но после этого стартовал с первого ряда в Имоле и со второго в Портимане.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Пилоты Серхио Перес
Команды Red Bull Racing
Автор Люк Смит

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