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В августе объявление Фернандо Алонсо о переходе из Alpine в Aston Martin стало настоящей сенсацией: никто не ожидал, что самый старший пилот Ф1 решится сменить команду.

Формально контракт испанца начинает действовать только с нового календарного года, но в Энстоуне не стали блокировать гонщику возможность поработать с AMR на однодневных тестах в Абу-Даби после окончания сезона.

Алонсо провел за рулем первую половину вторника, проехав в общей сложности 97 кругов. К тому моменту, когда он передал машину Лэнсу Строллу, результат гонщика был третьим в протоколе, хотя позже соперники и вытеснили его из первой десятки.

«Безусловно, смена команды всегда вызывает сложности, – объяснил Фернандо. – Ты должен познакомиться с новыми людьми, разобраться в их методах, в философии. Но в конечном счете значение имеет только результат.

Кажется, первый же свой быстрый круг я проехал за 1:26.6 – это всего на три десятых хуже того, что у меня получилось в итоге. Так что адаптация практически завершена».

Говоря о том, наметил ли он, чем займется в работе с командой в первую очередь, двукратный чемпион улыбнулся: «Для начала поправлю сиденье. Прямо сейчас у меня здорово болит левый бок. Утренняя программа была очень плотной, мы проехали 97 кругов, это было довольно экстремально»

Он добавил: «После того, как мы поправим сиденье, надо будет сделать все то, что я отметил для себя сегодня. Это мелочи, они не затрагивают баланс машины или ее скорость, но важны в плане комфорта. Скажем, речь о звуке переключения передач на пит-лейне, о продолжительности времени, в течении которого сообщения об изменении настроек остаются на экране – о подобных вещах.

Сейчас в приоритете именно они».

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR22 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

По словам Фернандо, первое впечатление от машины оказалось позитивным: «На самом деле, никаких сюрпризов не было. Машина вела себя правильно. У меня есть некоторые вопросы к рулевому управлению – помню, когда я только пришел в Alpine, мы потратили пять месяцев, чтобы добиться верного отклика.

Так что некоторые вопросы есть, мы посвятим им ближайшие недели. Но меня приятно удивило, что все системы были отстроены правильно, мне даже не пришлось почти ничего менять».

Он продолжил: «В любом случае, машина этого года и близко не стоит рядом с той, которая будет у нас в следующем сезоне. [На тестах] мне не нужно было обретать уверенность или что-то в этом роде, ведь эта история в любом случае не получит продолжения.

Команда сильно провела прошедший уик-энд. Себастьян [Феттель] был на решетке впереди меня, оба гонщика заработали очки. Машина весьма быстра».

Гонщика попросили оценить свой оптимизм в преддверии нового сезона. «Сейчас его уже намного больше, – признал Фернандо. – Когда я только подписывал контракт, то был доволен на 90%. Когда они стали прибавлять после сложного старта сезона – оптимизм достиг 100%. Таким же он был и сегодня утром, а сейчас стал даже выше».

Алонсо явно пребывал в хорошем настроении. Он не упустил случая поддеть Alpine, где с надежностью техники в 2022 году ситуация обстояла не лучшим образом.

«Знаете, когда мне сказали, какой пробег уже имеет мотор, который мне предстояло использовать на тестах, а не на шутку встревожился, – сказал он. – По моим нынешним стандартам это очень серьезная величина. Но мы без малейших проблем преодолели все 97 кругов, это было замечательно».

Разумеется, не обошлось и без вопроса об ожиданиях.

«Давайте наберемся терпения, – сказал 41-летний пилот. – Все равно картина станет понятна только тогда, когда все привезут новые машины [на тесты] в Бахрейн.

Эти тесты нужны были прежде всего для того, чтобы освоиться в команде. Все процедуры очень отличаются от того, к чему я привык. И мне нужно выучить их так, чтобы все стало получаться автоматически: и для головы, и для пальцев. А уж в Бахрейне будем делать оценки».

Предстоящий сезон Ф1 станет для Фернандо Алонсо 20-м в карьере. Такого пока не удавалось еще никому в истории: у Рубенса Баррикелло, Михаэля Шумахера и Кими Райкконена по 19 сезонов.

Фернандо Алонсо, Aston Martin Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images