Боится медуз, купил красные туфли. Квят дал экспресс-интервью

Пилот Формулы 1 Даниил Квят ответил на вопросы немецкого издания Speedweek. Интервью гонщика AlphaTauri прошло в экспресс-режиме: журналисты задавали спортсмену личные вопросы, а он давал лаконичные ответы.

Самым неожиданным оказался вопрос о самой экстравагантной покупке в жизни Даниил. В ответ Квят признался, что как-то раз купил красные кожаные туфли. Когда у пилота спросили, чего он боится, Даниил выбрал медуз. В качестве лучшего совета, который он когда-либо получал, Квят назвал следующий: «Получай удовольствие несмотря ни на что».

Чуть подробнее уфимец рассказал об отцовстве: «Это особенное чувство, к которому мне еще не удалось привыкнуть. Одно могу сказать точно: быть отцом – здорово».

Журналисты Speedweek также спросили у Даниила о том, как выглядит его квартира. «Она совсем небольшая – всего 80 кв. м – ответил Квят. – Зато у нее удобная планировка и современный ремонт. А с террасы открывается шикарный вид». Подобно многим гонщикам Формулы 1 пилот AlphaTauri живет в Монако, где налоги существенно ниже, чем в других странах.

Первой машиной, которая принадлежала Даниилу, оказался Volkswagen up! Наконец, Квят рассказал о том, куда мечтает отправиться в путешествие. По словам Даниила, он ни разу не был на островах в тропиках, поэтому в свой отпуск хотел бы побывать на Гавайях или Мальдивах.