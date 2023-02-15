Бог ветра и кленовые листья. Цунода показал шлем для сезона-2023
Японский пилот значительно изменил раскраску своего шлема, дополнив ее яркими деталями
Юки Цунода изобразил на своем новом шлеме листья японского клена, разбросанные ветром. Гонщик AlphaTauri совсем отказался от красного цвета, оставив фон белым, а листья словно засыпали сверху корпоративный логотип в Красным быком.
Но самое интересное обнаружилось в задней части шлема. Там Юки изобразил бога ветра Шинацухико, который описан в национальных эпосах «Кодзики» и «Нихонсёки» («Хроники Японии») и является олицетворением скорости.
Его помощь будет совсем не лишней для единственного японца в пелотоне – глава AlphaTauri Франц Тост уже весьма прозрачно намекнул гонщику, что в предстоящем чемпионате мира тот должен улучшить результаты. В сезоне-2022 Цунода заработал всего 12 очков.
Юки использует в Ф1 шлемы компании Arai.
Фотограф: Юки Цунода
Фотограф: Юки Цунода
Фотограф: Юки Цунода
Фотограф: Юки Цунода
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