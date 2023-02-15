Предыдущая / Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: Mercedes Следующая / Прямой эфир: презентация Mercedes F1 W14
Формула 1 Новость

Бог ветра и кленовые листья. Цунода показал шлем для сезона-2023

Японский пилот значительно изменил раскраску своего шлема, дополнив ее яркими деталями

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Бог ветра и кленовые листья. Цунода показал шлем для сезона-2023
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Юки Цунода изобразил на своем новом шлеме листья японского клена, разбросанные ветром. Гонщик AlphaTauri совсем отказался от красного цвета, оставив фон белым, а листья словно засыпали сверху корпоративный логотип в Красным быком.

Но самое интересное обнаружилось в задней части шлема. Там Юки изобразил бога ветра Шинацухико, который описан в национальных эпосах «Кодзики» и «Нихонсёки» («Хроники Японии») и является олицетворением скорости. 

Его помощь будет совсем не лишней для единственного японца в пелотоне – глава AlphaTauri Франц Тост уже весьма прозрачно намекнул гонщику, что в предстоящем чемпионате мира тот должен улучшить результаты. В сезоне-2022 Цунода заработал всего 12 очков. 

Юки использует в Ф1 шлемы компании Arai. 

Читайте также:
Шлем Юки Цуноды для сезона-2023
Шлем Юки Цуноды для сезона-2023
1/4

Фотограф: Юки Цунода

Шлем Юки Цуноды для сезона-2023
Шлем Юки Цуноды для сезона-2023
2/4

Фотограф: Юки Цунода

Шлем Юки Цуноды для сезона-2023
Шлем Юки Цуноды для сезона-2023
3/4

Фотограф: Юки Цунода

Шлем Юки Цуноды для сезона-2023
Шлем Юки Цуноды для сезона-2023
4/4

Фотограф: Юки Цунода

Поделились
Комментарии

Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2022: Mercedes

Прямой эфир: презентация Mercedes F1 W14
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки

Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки

Формула 1
Обкатка Mercedes W14 в Сильверстоуне

Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки

Pirelli выбрала составы на три первых Гран При 2023 года

Pirelli выбрала составы на три первых Гран При 2023 года

Формула 1
Гран При Бахрейна

Pirelli выбрала составы на три первых Гран При 2023 года Pirelli выбрала составы на три первых Гран При 2023 года

Ferrari ездила во Фьорано, но не потратила съемочный день. Как ей это удалось?

Ferrari ездила во Фьорано, но не потратила съемочный день. Как ей это удалось?

Формула 1
Презентация Ferrari

Ferrari ездила во Фьорано, но не потратила съемочный день. Как ей это удалось? Ferrari ездила во Фьорано, но не потратила съемочный день. Как ей это удалось?

Юки Цунода Больше от
Юки Цунода
«Он обязал прибавить». Тост объяснил, чего команда ждет от Цуноды

«Он обязал прибавить». Тост объяснил, чего команда ждет от Цуноды

Формула 1
Презентация AlphaTauri

«Он обязал прибавить». Тост объяснил, чего команда ждет от Цуноды «Он обязал прибавить». Тост объяснил, чего команда ждет от Цуноды

Обещали ливрею, а показали машину. AlphaTauri устроила двойную презентацию

Обещали ливрею, а показали машину. AlphaTauri устроила двойную презентацию

Формула 1

Обещали ливрею, а показали машину. AlphaTauri устроила двойную презентацию Обещали ливрею, а показали машину. AlphaTauri устроила двойную презентацию

Первое фото: раскраска AlphaTauri в 2023 году

Первое фото: раскраска AlphaTauri в 2023 году

Формула 1

Первое фото: раскраска AlphaTauri в 2023 году Первое фото: раскраска AlphaTauri в 2023 году

AlphaTauri Больше от
AlphaTauri
Галерея: все фото AlphaTauri AT04

Галерея: все фото AlphaTauri AT04

Формула 1
Презентация AlphaTauri

Галерея: все фото AlphaTauri AT04 Галерея: все фото AlphaTauri AT04

AlphaTauri представила машину 2023 года. А вот какие были у нее прежде

AlphaTauri представила машину 2023 года. А вот какие были у нее прежде

Формула 1

AlphaTauri представила машину 2023 года. А вот какие были у нее прежде AlphaTauri представила машину 2023 года. А вот какие были у нее прежде

Расписание, фото, аналитика: все, что важно знать о презентациях команд Ф1 в 2023 году

Расписание, фото, аналитика: все, что важно знать о презентациях команд Ф1 в 2023 году

Формула 1

Расписание, фото, аналитика: все, что важно знать о презентациях команд Ф1 в 2023 году Расписание, фото, аналитика: все, что важно знать о презентациях команд Ф1 в 2023 году

Самое важное:

Как изменилась за год машина Ferrari: SF-23 vs. F1-75

Как изменилась за год машина Ferrari: SF-23 vs. F1-75

Формула 1

Как изменилась за год машина Ferrari: SF-23 vs. F1-75 Как изменилась за год машина Ferrari: SF-23 vs. F1-75

Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки

Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки

Формула 1

Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки

Pirelli выбрала составы на три первых Гран При 2023 года

Pirelli выбрала составы на три первых Гран При 2023 года

Формула 1

Pirelli выбрала составы на три первых Гран При 2023 года Pirelli выбрала составы на три первых Гран При 2023 года

Aston Martin провела обкатку AMR23 в Сильверстоуне: фото

Aston Martin провела обкатку AMR23 в Сильверстоуне: фото

Формула 1

Aston Martin провела обкатку AMR23 в Сильверстоуне: фото Aston Martin провела обкатку AMR23 в Сильверстоуне: фото

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.