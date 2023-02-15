Бог ветра и кленовые листья. Цунода показал шлем для сезона-2023

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Юки Цунода изобразил на своем новом шлеме листья японского клена, разбросанные ветром. Гонщик AlphaTauri совсем отказался от красного цвета, оставив фон белым, а листья словно засыпали сверху корпоративный логотип в Красным быком.

Но самое интересное обнаружилось в задней части шлема. Там Юки изобразил бога ветра Шинацухико, который описан в национальных эпосах «Кодзики» и «Нихонсёки» («Хроники Японии») и является олицетворением скорости.

Его помощь будет совсем не лишней для единственного японца в пелотоне – глава AlphaTauri Франц Тост уже весьма прозрачно намекнул гонщику, что в предстоящем чемпионате мира тот должен улучшить результаты. В сезоне-2022 Цунода заработал всего 12 очков.

Юки использует в Ф1 шлемы компании Arai.

Шлем Юки Цуноды для сезона-2023 1 / 4 Фотограф: Юки Цунода Шлем Юки Цуноды для сезона-2023 2 / 4 Фотограф: Юки Цунода Шлем Юки Цуноды для сезона-2023 3 / 4 Фотограф: Юки Цунода Шлем Юки Цуноды для сезона-2023 4 / 4 Фотограф: Юки Цунода