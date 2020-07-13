Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Первая тренировка через
4 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
18 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
25 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
32 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
46 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
53 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
59 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
74 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
102 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
109 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
123 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
137 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Штирии / Аналитика

Блок от Леклера и «скользкая» машина. Как Квят разменял 13-е место на десятое

Поделились
Комментарии
Блок от Леклера и «скользкая» машина. Как Квят разменял 13-е место на десятое
Автор:
, редактор
13 июл. 2020 г., 05:15

Россиянин шесть раз выходил на старт в Австрии – и ни набрал ни одно очка. В первый раз вышел на старт в Штирии – и сразу в десятке

Чего ждали: борьбы на краю десятки

В первой гонке в Шпильберге обе машины AlphaTauri имели хорошие шансы финишировать в десятке, но там до конца гонки добралось всего 11 машин. По чистой же скорости Квят и Гасли уступали как минимум шести командам. В такой ситуации ждать заслуженного попадания в очки было сложно.

В преддверии Гран При Штирии было понятно, что если Квят и компания приедут в очки, то за счет ошибок соперников и с помощью удачной тактической работы. Правда, ждать от второй гонки безумия первой было бы как-то чрезмерно.

Даниил Квят, AlphaTauri, на стартовой решетке Гран При Штирии

Даниил Квят, AlphaTauri, на стартовой решетке Гран При Штирии

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Как все начиналось: неопределенно

Пятничные тренировки Даниил Квят провел именно так, как можно было ждать – показал 11-е и 12-е времена (при этом если напарник смог поработать над настройками, россиянин всю пятницу занимался сравнительными испытаниями новых аэродинамических элементов). Вот только эти результаты не имели никакого значения: после жаркой пятницы в Шпильберге ожидалось резкое похолодание. 

Суббота началась ливнем и отменой третьей тренировки, а квалификация превратилась в смесь езды и плавания. В сложных условиях Квят сориентироваться не сумел и во втором сегменте не выжал из машины максимум. 

Любопытно, что позже штраф за помеху россиянину на одном из быстрых кругов получил Шарль Леклер. Сам Даниил сначала сказал, что тот момент на его результат не слишком сильно повлиял: конкретный круг был не самым быстрым, и вообще машина все равно чересчур сильно скользила. Но в воскресенье утром (возможно, пересмотрев повтор) пилот AlphaTauri изменил свое мнение. Теперь, по словам Квята, именно Леклер испортил его единственную хорошую попытку.

Читайте также:

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Как прошла гонка: невероятно спокойно

Большинство хороших результатов Квята в прошлом году было добыто в стиле «тише едешь – дальше будешь», причем с применением альтернативной, непопулярной в пелотоне тактике. Именно так Даниил действовал и в этот раз.

Стартовавший 13-м Квят был одним из немногих, кто выбрал для начала гонки шины Medium. На старте Даниил привычно пропустил пару человек, но в итоге ничего не потерял, так как компенсировать потери позволили разборки пилотов Ferrari. 

Читайте также:

Удлиненный первый отрезок позволил Квяту временно подняться в десятку, но в AlphaTauri не стали тянуть особо с пит-стопом. С которым удивили. В отличие от соперников, стартовавших на Medium, Квята переобули не в Soft, а в Hard. И это решение себя оправдало.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Даниил Квят, AlphaTauri AT01

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Примеры Риккардо и Райкконена подтвердили, что ехать полгонки на мягких шинах было слишком рискованно. На жесткой же резине тактика у Квята была предельно простая задача – надо было ехать и ждать. И эта тактика себя оправдала. У Пьера Гасли вскоре возникли проблемы (машина получила повреждения в толкотне на старте). А пилоты Alfa Romeo на свежем Soft сцепились между собой и упустили шанс атаковать Даниила. 

В итоге последнюю треть гонки Квят провел в одиночестве и спокойно приехал десятым. Атаковать ему было некого, а ошибиться – негде.

Таким образом, с седьмой попытки россиянин разрушил действовавшее до прошлого воскресенья австрийское проклятье. Напомним, во время выступлений в младших формулах Даниил в Шпильберге раз за разом поднимался на подиум. А вот в Ф1 – как отрезало. В шести Гран При Австрии (включая гонку недельной давности, когда Квят выпал из первой десятки перед самым финишем) россиянин не смог набрать очков. С седьмой попытки это получилось. Дело в счастливом числе? Или в том, что вчерашняя гонка не называлась Гран При Австрии?

Читайте также:

Чего мог добиться: десятое место – максимум

На этот раз Квят добился всего, чего от него можно было ждать. Он отбил атаки Alfa Romeo, превзошел напарника и не допустил ошибок. Фактически, положение AlphaTauri было таково, что Квят с Гасли должны были опережать три более слабые команды, а затем делить между собой 13-е место. Собственно, так оно и получилось – вот только сходы Леклера, Феттеля и Окона превратили теоретическое 13-е место в реальное десятое. 

Даниил Квят, AlphaTauri

Даниил Квят, AlphaTauri

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Чего ждать дальше: все того же

В Венгрии AlphaTauri вряд ли сможет добиться прогресса: помешает нехватка прижимной силы, уровень которой традиционно является скорее слабой стороной болидов из Фаэнцы. Но трасса наверняка частично нивелирует сильные стороны конкурентов – Racing Point и McLaren. Однако преимущество этих команд над машинами итальянской команды настолько велико, что ждать равной борьбы с ними не стоит.

Скорее всего, через неделю Квят опять будет где-то в начале второй десятки по скорости. А дальше – все зависит от использованных шансов.

Следующая новость
Гран При Штирии за 30 секунд: анимированные лэпчарты

Предыдущая новость

Гран При Штирии за 30 секунд: анимированные лэпчарты

Самое читаемое Сегодня

После аварии Леклера и Феттеля на Ferrari сошла лавина мемов. В них есть даже вишневая «девятка»!
Формула 1 / Формула 1

После аварии Леклера и Феттеля на Ferrari сошла лавина мемов. В них есть даже вишневая «девятка»!

Гран При Штирии: пять быстрых выводов
Формула 1 / Формула 1

Гран При Штирии: пять быстрых выводов

Блок от Леклера и «скользкая» машина. Как Квят разменял 13-е место на десятое
Формула 1 / Формула 1
51мин

Блок от Леклера и «скользкая» машина. Как Квят разменял 13-е место на десятое

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет
Формула 1 / Формула 1

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии

Renault подала протест на машины Racing Point
Формула 1 / Формула 1

Renault подала протест на машины Racing Point

Штайнер в шутку припугнул своих пилотов Феттелем
Формула 1 / Формула 1

Штайнер в шутку припугнул своих пилотов Феттелем

«Я повторил выступление, но теперь доехал до финиша». Квят остался доволен итогами Гран При Штирии
Формула 1 / Формула 1

«Я повторил выступление, но теперь доехал до финиша». Квят остался доволен итогами Гран При Штирии

Самое важное:

Блок от Леклера и «скользкая» машина. Как Квят разменял 13-е место на десятое
Формула 1 / Формула 1
51мин

Блок от Леклера и «скользкая» машина. Как Квят разменял 13-е место на десятое

Гран При Штирии за 30 секунд: анимированные лэпчарты
Формула 1 / Формула 1

Гран При Штирии за 30 секунд: анимированные лэпчарты

Штайнер наконец доволен: пилоты послушные и с шинами все ОК
Формула 1 / Формула 1

Штайнер наконец доволен: пилоты послушные и с шинами все ОК

Штайнер в шутку припугнул своих пилотов Феттелем
Формула 1 / Формула 1

Штайнер в шутку припугнул своих пилотов Феттелем

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды AlphaTauri В Магазин
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

После аварии Леклера и Феттеля на Ferrari сошла лавина мемов. В них есть даже вишневая «девятка»!

2
Формула 1

Гран При Штирии: пять быстрых выводов

3
Формула 1

Блок от Леклера и «скользкая» машина. Как Квят разменял 13-е место на десятое

51мин
4
Формула 1

Леклер устроил аварию. Что делает босс Ferrari? Правильно: никого не обвиняет

5
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Штирии

Последние видео

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии 06:18
Формула 1

Как обновления машины помогли Mercedes победить в Австрии

Лучшие фото с Гран При Австрии 03:12
Формула 1

Лучшие фото с Гран При Австрии

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года 03:26
Формула 1

Безумный финиш Гран При Сан-Марино 1985 года

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Самое важное:

Блок от Леклера и «скользкая» машина. Как Квят разменял 13-е место на десятое
Формула 1

Блок от Леклера и «скользкая» машина. Как Квят разменял 13-е место на десятое

Гран При Штирии за 30 секунд: анимированные лэпчарты
Формула 1

Гран При Штирии за 30 секунд: анимированные лэпчарты

Штайнер наконец доволен: пилоты послушные и с шинами все ОК
Формула 1

Штайнер наконец доволен: пилоты послушные и с шинами все ОК

Штайнер в шутку припугнул своих пилотов Феттелем
Формула 1

Штайнер в шутку припугнул своих пилотов Феттелем

Лучшие фото Гран При Штирии: воскресенье
Формула 1

Лучшие фото Гран При Штирии: воскресенье

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.