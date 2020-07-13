Чего ждали: борьбы на краю десятки

В первой гонке в Шпильберге обе машины AlphaTauri имели хорошие шансы финишировать в десятке, но там до конца гонки добралось всего 11 машин. По чистой же скорости Квят и Гасли уступали как минимум шести командам. В такой ситуации ждать заслуженного попадания в очки было сложно.

В преддверии Гран При Штирии было понятно, что если Квят и компания приедут в очки, то за счет ошибок соперников и с помощью удачной тактической работы. Правда, ждать от второй гонки безумия первой было бы как-то чрезмерно.

Даниил Квят, AlphaTauri, на стартовой решетке Гран При Штирии Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Как все начиналось: неопределенно

Пятничные тренировки Даниил Квят провел именно так, как можно было ждать – показал 11-е и 12-е времена (при этом если напарник смог поработать над настройками, россиянин всю пятницу занимался сравнительными испытаниями новых аэродинамических элементов). Вот только эти результаты не имели никакого значения: после жаркой пятницы в Шпильберге ожидалось резкое похолодание.

Суббота началась ливнем и отменой третьей тренировки, а квалификация превратилась в смесь езды и плавания. В сложных условиях Квят сориентироваться не сумел и во втором сегменте не выжал из машины максимум.

Любопытно, что позже штраф за помеху россиянину на одном из быстрых кругов получил Шарль Леклер. Сам Даниил сначала сказал, что тот момент на его результат не слишком сильно повлиял: конкретный круг был не самым быстрым, и вообще машина все равно чересчур сильно скользила. Но в воскресенье утром (возможно, пересмотрев повтор) пилот AlphaTauri изменил свое мнение. Теперь, по словам Квята, именно Леклер испортил его единственную хорошую попытку.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Как прошла гонка: невероятно спокойно

Большинство хороших результатов Квята в прошлом году было добыто в стиле «тише едешь – дальше будешь», причем с применением альтернативной, непопулярной в пелотоне тактике. Именно так Даниил действовал и в этот раз.

Стартовавший 13-м Квят был одним из немногих, кто выбрал для начала гонки шины Medium. На старте Даниил привычно пропустил пару человек, но в итоге ничего не потерял, так как компенсировать потери позволили разборки пилотов Ferrari.

Удлиненный первый отрезок позволил Квяту временно подняться в десятку, но в AlphaTauri не стали тянуть особо с пит-стопом. С которым удивили. В отличие от соперников, стартовавших на Medium, Квята переобули не в Soft, а в Hard. И это решение себя оправдало.

Даниил Квят, AlphaTauri AT01 Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Примеры Риккардо и Райкконена подтвердили, что ехать полгонки на мягких шинах было слишком рискованно. На жесткой же резине тактика у Квята была предельно простая задача – надо было ехать и ждать. И эта тактика себя оправдала. У Пьера Гасли вскоре возникли проблемы (машина получила повреждения в толкотне на старте). А пилоты Alfa Romeo на свежем Soft сцепились между собой и упустили шанс атаковать Даниила.

В итоге последнюю треть гонки Квят провел в одиночестве и спокойно приехал десятым. Атаковать ему было некого, а ошибиться – негде.

Таким образом, с седьмой попытки россиянин разрушил действовавшее до прошлого воскресенья австрийское проклятье. Напомним, во время выступлений в младших формулах Даниил в Шпильберге раз за разом поднимался на подиум. А вот в Ф1 – как отрезало. В шести Гран При Австрии (включая гонку недельной давности, когда Квят выпал из первой десятки перед самым финишем) россиянин не смог набрать очков. С седьмой попытки это получилось. Дело в счастливом числе? Или в том, что вчерашняя гонка не называлась Гран При Австрии?

Чего мог добиться: десятое место – максимум

На этот раз Квят добился всего, чего от него можно было ждать. Он отбил атаки Alfa Romeo, превзошел напарника и не допустил ошибок. Фактически, положение AlphaTauri было таково, что Квят с Гасли должны были опережать три более слабые команды, а затем делить между собой 13-е место. Собственно, так оно и получилось – вот только сходы Леклера, Феттеля и Окона превратили теоретическое 13-е место в реальное десятое.

Даниил Квят, AlphaTauri Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Чего ждать дальше: все того же

В Венгрии AlphaTauri вряд ли сможет добиться прогресса: помешает нехватка прижимной силы, уровень которой традиционно является скорее слабой стороной болидов из Фаэнцы. Но трасса наверняка частично нивелирует сильные стороны конкурентов – Racing Point и McLaren. Однако преимущество этих команд над машинами итальянской команды настолько велико, что ждать равной борьбы с ними не стоит.

Скорее всего, через неделю Квят опять будет где-то в начале второй десятки по скорости. А дальше – все зависит от использованных шансов.