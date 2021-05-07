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Блог Сафронова. Сироткин раскрывает секреты трассы в Барселоне
Выступая в Ф1, Сергей проезжал круг по каталонской трассе за минуту двадцать. А сегодня этой займет у россиянина добрых полчаса...
Наш фотоколумнист Евгений Сафронов не только сам рассказывает о своей работе на гонках Формулы 1, но и дает слово другим людям, которые кое-что смыслят в самых популярных гонок на планете. Недавно Женя запустил новый формат – накануне каждого этапа об особенностях трассы очередного Гран При рассказывает экс-пилот Ф1 Сергей Сироткин.
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|Формула 1
|Этап
|Гран При Испании
Блог Сафронова. Сироткин раскрывает секреты трассы в Барселоне
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