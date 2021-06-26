Блестящий Норрис и скатившийся Перес. Герои и неудачники Австрии

Герои

Ландо Норрис

Учитывая доминирование Red Bull и Mercedes, любой прорыв другой команды в первую четверку – большое событие. Сегодня автором такого события стал Ландо Норрис.

Причем пилот McLaren не просто стал четвертым, он едва и Льюиса Хэмилтона не подвинул. Не хватило всего пяти сотых. И это при том, что напарник Норриса по команде остался 13-м.

Ландо не первый раз в сезоне демонстрирует невероятную скорость в субботу. Но удивлять это не перестает.

Ландо Норрис, McLaren MCL35M Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Юки Цунода

Можно ли считать подвигом победу над собой? Если да, то японец сегодня выдал нечто героическое. Вместо того, чтобы по привычке кинуться в атаку с самурайским мечом наголо, Юки умудрился вписаться во все повороты даже когда надо было атаковать изо всех сил.

Итог – восьмое место всего в четверти секунды позади Пьера Гасли. По позиции это повторение лучшего результата Юки в карьере. По отставанию от напарника по итогам субботы – личный рекорд. Ну, и машина цела, что для Цуноды всегда достижение.

Конечно, три потерянные позиции за блокировку Боттаса шансов японца на очки не повысят. Но хотеть от дебютанта всего и сразу не стоит.

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Юки Цунода, AlphaTauri AT02 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Джордж Расселл

Человеческий мозг не может представить себе 0,008 секунды. Моргнуть, и то не получится. А Джорджу Расселлу именно столько не хватило для прорыва в третий сегмент. К тому, что британец вопреки законам физики затаскивает Williams в Q2, мы уже привыкли. Но сегодня он был фантастически близок к новому чуду. Если бы не те самые восемь тысячных секунды.

Тем не менее, завтра Джордж получит свободный выбор шин и будет стартовать впереди Ferrari, McLaren, Aston Martin и Alpine. Очередная заявка на то, чтобы пересесть в машину серебристого цвета.

Джордж Расселл, Williams FW43B Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Неудачники

Серхио Перес

Во Франции показалось, что Чеко Перес наконец нашел свою скорость и в квалификации. Но нет, в Австрии он скатился на былой уровень. Сегодня мексиканец не был убедителен ни в одном из сегментов, прорываясь дальше последними попытками. Да, в Q2 он в итоге даже первое место занял. Но только ехал на Soft против Medium у всех лидеров.

А в решающем сегменте Чеко не только не смог вмешаться в борьбу Ферстаппена, Боттаса и Хэмилтона. Он еще и Норриса вперед пропустил. Да и к Гасли был ближе, чем к первой тройке.

Да, завтра Перес стартует со второго ряда благодаря штрафу Боттаса. И, наверное, в гонке будет куда боеспособнее. Но в квалификации хвалить его не за что.

Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Себастьян Феттель

Непонятно, что случилось с Себом после трех удачных этапов подряд и неплохих тренировок в Шпильберге. Сам он заявил, что просто не смог поймать ритм. И действительно, Феттель всего на пару десятых отстал от прохода в третий сегмент. Вот только в эту пару десятых влезло еще три пилота, и стартовать Себ будет 14-м.

Кроме прочего, ветеран еще и выехал за пределы трассы, потеряв свое лучшее время. Это сместило его на 14-ю строчку с первоначальной 12-й. В последних гонках мы привыкли к прорывам от Себастьяна. Но кажется, завтра он будет слишком далеко, чтобы что-то предпринять.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Эстебан Окон

То ли трехлетний контракт ударил Эстебану в голову, то ли на новоиспеченного лидера Alpine нашла какая-то напасть. Но второй Гран При подряд Окона не узнать.

В этот раз француз умудрился проиграть в квалификации обоим пилотам Williams и Антонио Джовинацци. Это при том, что Фернандо Алонсо затащил бывшую Renault в третий сегмент.

Неделю назад Эстебан был круговым, без каких-либо шансов в гонке. Завтра ему очень трудно будет показать нечто иное. Еще чуть-чуть, и в головном штабе Renault подумают, что поторопились с контрактом.

Эстебан Окон, Alpine A521 Фото: Charles Coates / Motorsport Images