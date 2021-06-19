Битый Шумахер и разбитый Цунода. Герои и неудачники во Франции
Выбираем лучших и худших гонщиков по итогам субботы в Ле-Кастелле
Герои
Льюис Хэмилтон
Да, чемпион проиграл Ферстаппену. Причем проиграл сразу четверть секунды. Но даже для этого Льюису пришлось выжать из себя очередной подвиг.
Преимущество Макса по ходу уик-энда было неоспоримо. При этом его главным преследователем был Боттас, а вовсе не Хэмилтон. Но Льюис собрался в решающий момент, как и всегда.
После каждого сегмента Хэмилтон скидывал примерно по полсекунды с собственного времени, и в Q3 стал главным преследователем Ферстаппена. Да, дотянуться до Макса шансов по сути не было. Но Льюис сделал все, что мог, и вырвал место на первом ряду. Теперь у него будет шанс ответить Ферстаппену уже в первом повороте гонки.
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Фото: Giorgio Piola
Карлос Сайнс
Быть напарником Шарля Леклера в квалификациях – гиблое дело. Монегаск творит такую субботнюю магию, что на его фоне ты почти всегда будешь проигравшим. И Карлоса Сайнса это тоже касается.
За шесть первых Гран При Сайнс смог переквалифицировать Леклера всего раз. А сегодня случился второй. Причем нельзя сказать, что Шарль был как-то особо плох, хотя он и жаловался на машину еще в первом сегменте.
Но Сайнс был быстрее напарника всю сессию и даже претендовал на борьбу с топ-4. Этого в итоге не получился, но позицию лучшего из остальных и вторую субботнюю победу над Леклером испанец зафиксировал. А что еще надо?
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Фото: Drew Gibson / Motorsport Images
Мик Шумахер
Первый выход болида Haas во второй сегмент в 2021 году никак нельзя было обойти вниманием. Даже если достигнут он был, скажем так, не совсем чисто.
Учитывая, что Джордж Расселл и Кими Райкконен шли с улучшениями, а Лэнс Стролл только начинал первый круг, Шумахера-младшего наверняка не было бы в Q2. Если бы Мик не въехал в стену и не сорвал попытки всем конкурентам.
Понятно, что хвалить немца за аварию, которая принесла ему выход из Q1, мы не будем. А вот за первую попытку, в которой Шумахер на Haas опередил два болида Williams и одну Alfa Romeo – похвалим. Таких кругов у Мика в Ф1 еще не было.
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Фото: Zak Mauger / Motorsport Images
Неудачники
Валттери Боттас
Не то, чтобы третье место было провалом для Валттери. Он вообще за весь сезон лишь раз поднимался выше этой позиции. Но в Ле-Кастелле от Боттаса ждали большего.
Весь уик-энд финн был лидером Red Bull и главным конкурентом Ферстаппена. Вчера Валттери уверял, что на новом шасси чувствует себя гораздо увереннее. Но в решающий момент Боттас опять не смог. Причем не смог не только на уровне Ферстаппена, но и во внутрикомандной борьбе.
Каждая такая квалификация – только лишний повод для слухов о замене Боттаса на Расселла. Которые, возможно, уже и не слухи.
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Фото: Charles Coates / Motorsport Images
Эстебан Окон
Новоиспеченный лидер Alpine с трехлетним контрактом сегодня не впечатлил. Две десятых отставания от Фернандо Алонсо и вылет в Q2 – явно не то, чего ждали в штабе Renault, подписывая новый договор с Эстебаном.
Да, до третьего сегмента было всего чуть более десятой. Но ведь лидеры на то и лидеры, чтобы эти десятые выгрызать. Вчера Лоран Росси назвал Окона одним из 10 лучших пилотов Ф1. Сегодня Окон заронил сомнения в этих словах.
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Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
Юки Цунода
Главный конкурент Никиты Мазепина в борьбе за звание самого часто вылетающего с трассы пилота. Причем в последнее время японец эту борьбу выигрывает все увереннее.
Если две недели назад Юки влетел в стену, предварительно выйдя в третий сегмент, то сегодня он и круга проехать не успел. Очередная авария, очередная разбитая машина, очередной – уже четвертый – вылет в первом сегменте.
Кажется, скоро Хельмут Марко начнет переоценивать своего дебютанта.