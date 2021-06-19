Битый Шумахер и разбитый Цунода. Герои и неудачники во Франции

Герои

Льюис Хэмилтон

Да, чемпион проиграл Ферстаппену. Причем проиграл сразу четверть секунды. Но даже для этого Льюису пришлось выжать из себя очередной подвиг.

Преимущество Макса по ходу уик-энда было неоспоримо. При этом его главным преследователем был Боттас, а вовсе не Хэмилтон. Но Льюис собрался в решающий момент, как и всегда.

После каждого сегмента Хэмилтон скидывал примерно по полсекунды с собственного времени, и в Q3 стал главным преследователем Ферстаппена. Да, дотянуться до Макса шансов по сути не было. Но Льюис сделал все, что мог, и вырвал место на первом ряду. Теперь у него будет шанс ответить Ферстаппену уже в первом повороте гонки.

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Льюис Хэмилтон, Mercedes W12 Фото: Giorgio Piola

Карлос Сайнс

Быть напарником Шарля Леклера в квалификациях – гиблое дело. Монегаск творит такую субботнюю магию, что на его фоне ты почти всегда будешь проигравшим. И Карлоса Сайнса это тоже касается.

За шесть первых Гран При Сайнс смог переквалифицировать Леклера всего раз. А сегодня случился второй. Причем нельзя сказать, что Шарль был как-то особо плох, хотя он и жаловался на машину еще в первом сегменте.

Но Сайнс был быстрее напарника всю сессию и даже претендовал на борьбу с топ-4. Этого в итоге не получился, но позицию лучшего из остальных и вторую субботнюю победу над Леклером испанец зафиксировал. А что еще надо?

Карлос Сайнс, Ferrari SF21 Фото: Drew Gibson / Motorsport Images

Мик Шумахер

Первый выход болида Haas во второй сегмент в 2021 году никак нельзя было обойти вниманием. Даже если достигнут он был, скажем так, не совсем чисто.

Учитывая, что Джордж Расселл и Кими Райкконен шли с улучшениями, а Лэнс Стролл только начинал первый круг, Шумахера-младшего наверняка не было бы в Q2. Если бы Мик не въехал в стену и не сорвал попытки всем конкурентам.

Понятно, что хвалить немца за аварию, которая принесла ему выход из Q1, мы не будем. А вот за первую попытку, в которой Шумахер на Haas опередил два болида Williams и одну Alfa Romeo – похвалим. Таких кругов у Мика в Ф1 еще не было.

Мик Шумахер, Haas VF-21 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Неудачники

Валттери Боттас

Не то, чтобы третье место было провалом для Валттери. Он вообще за весь сезон лишь раз поднимался выше этой позиции. Но в Ле-Кастелле от Боттаса ждали большего.

Весь уик-энд финн был лидером Red Bull и главным конкурентом Ферстаппена. Вчера Валттери уверял, что на новом шасси чувствует себя гораздо увереннее. Но в решающий момент Боттас опять не смог. Причем не смог не только на уровне Ферстаппена, но и во внутрикомандной борьбе.

Каждая такая квалификация – только лишний повод для слухов о замене Боттаса на Расселла. Которые, возможно, уже и не слухи.

Валттери Боттас, Mercedes W12 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Эстебан Окон

Новоиспеченный лидер Alpine с трехлетним контрактом сегодня не впечатлил. Две десятых отставания от Фернандо Алонсо и вылет в Q2 – явно не то, чего ждали в штабе Renault, подписывая новый договор с Эстебаном.

Да, до третьего сегмента было всего чуть более десятой. Но ведь лидеры на то и лидеры, чтобы эти десятые выгрызать. Вчера Лоран Росси назвал Окона одним из 10 лучших пилотов Ф1. Сегодня Окон заронил сомнения в этих словах.

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Эстебан Окон, Alpine A521 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Юки Цунода

Главный конкурент Никиты Мазепина в борьбе за звание самого часто вылетающего с трассы пилота. Причем в последнее время японец эту борьбу выигрывает все увереннее.

Если две недели назад Юки влетел в стену, предварительно выйдя в третий сегмент, то сегодня он и круга проехать не успел. Очередная авария, очередная разбитая машина, очередной – уже четвертый – вылет в первом сегменте.

Кажется, скоро Хельмут Марко начнет переоценивать своего дебютанта.