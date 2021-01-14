Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
69 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
91 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
111 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
125 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
139 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
146 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
160 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
167 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
181 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
195 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
223 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
230 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
237 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
251 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
258 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
265 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
279 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
286 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
294 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
307 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
322 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
331 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Самое интересное

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа

Поделились
Комментарии
Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа

Разбираемся, как пилоты 30+ будут бороться с 20-летними

В 2021 году Формулу 1 ждет настоящая битва поколений. Причем возрастной разрыв между этими поколениями довольно велик. Так сложилось, что в пелотоне будет сразу семеро (учтем Льюиса Хэмилтона, который пока без контракта) гонщиков 30 лет и старше, и восемь человек – не старше 23-х. 

При этом если Даниэль Риккардо с Чеко Пересом пока ближе к среднему поколению, то Хэмилтон, Себастьян Феттель, Фернандо Алонсо и Кими Райкконен уже явно находятся в статусе ветеранов. А среди молодежи есть как трио дебютантов, так и Макс Ферстаппен, чаще которого в нынешней Ф1 побеждали лишь те самые ветераны.

За последние годы в чемпионате появилось множество молодых талантов, но ветераны все еще держатся. Так может, в 2021-м новая волна наконец их снесет?

Серхио Перес, Racing Point, Себастьян Феттель, Ferrari, Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1

Серхио Перес, Racing Point, Себастьян Феттель, Ferrari, Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Физика против опыта

Иногда мы об этом забываем, но Формула 1 – все-таки спорт, а в спорте молодые и сильные как правило побеждают. Сами ветераны не устают рассуждать о том, что раньше Ф1 была очень требовательна к пилоту, не то, что нынешние машины.

Возможно, на тех старых машинах Алонсо и Райкконен уже и не смотрелись бы конкурентами Ферстаппену и Леклеру, но времена изменились.

«Пилотаж в Формуле 1 это не футбол или теннис, – сказал в интервью Auto Bild Ральф Шумахер. – Там возраст играет более важную роль. Да, с годами рефлексы и готовность рисковать могут притупиться, но старшие пилоты компенсируют это опытом. И они в такой же хорошей форме, как все остальные.

Но на битву поколений в любом случае будет интересно посмотреть».

Кими Райкконен, Alfa Romeo

Кими Райкконен, Alfa Romeo

Фото: FIA Pool

Позицию Шумахера разделяет и Франц Тост, который в AlphaTauri специализируется как раз на воспитании молодых талантов: «Все решает время на круге, а не что-то еще. Дело не только в готовности молодых рисковать. Предел есть предел, и его определяет множество факторов. Талантливые от природы Кими Райкконен и Льюис Хэмилтон не теряют свой талант с годами».

Важный фактор, который помогает опытным пилотам, это работа с резиной. Умение прогреть покрышки до нужной температуры, поддерживать их в рабочем диапазоне и не убить раньше времени в нынешней Ф1 крайне важно. Даже неудачно проведший 2020 год Феттель не раз по ходу сезона демонстрировал, как умеет беречь резину. Что уж говорить о Хэмилтоне, чей чемпионский перевес над Боттасом во многом строится на куда лучшей работе с шинами. 

А вот опыт, выраженный в знании трасс, свою актуальность утратил. Симуляторы, на которые старшие пилоты предпочитают не тратить времени, заменили представителям нового поколения многочасовые тесты. Так что теперь и не скажешь, кто чаще проезжал Красную воду или Аскари – Райкконен или Расселл. 

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1, и обладатель поула Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG F1, и обладатель поула Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Фото: FIA Pool

Возвращение д(ж)еда(я)

Но если форму ветеранов, стабильно выступающих в Ф1, можно было оценить совсем недавно, то возвращение с пенсии вызывает повышенное внимание. За два года вне Формулы 1 Фернандо Алонсо выиграл в Ле-Мане и Дайтоне, провалился в Индианаполисе, не добрался до финиша «Дакара», но не провел ни одного полноценного чемпионата. А теперь ему предстоит сезон, в котором (потенциально) будет сразу 23 Гран При! Хватит ли сил у 39-летнего испанца?

«Фернандо любит Формулу 1 и все отдает ради успеха. С подходящей машиной он может выиграть третий титул», – не сомневается экс-пилот Педро де ля Роса. 

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team

Фернандо Алонсо, Renault F1 Team

Фото: Bahrain International Circuit

Сам Нандо тоже уверяет, что готов как никогда и находится в прекрасной форме. Но бороться за подиумы ему не доводилось с 2014-го, а проводить полноценный конкурентный сезон – с 2013-го. Так что пример Михаэля Шумахера все-таки встает перед глазами фанатов Алонсо. 

Читайте также:

Молодой король

Знаете, когда в Ф1 в последний раз был чемпион младше 30 лет? В 2014 году, когда Хэмилтону было 29. А до 25 никто не брал титул со времен двух первых успехов Феттеля, с тех пор прошло десять лет. Свежих чемпионов не было со времен Росберга в 2016-м. Так что трон Ф1 в последнее десятилетие больше похож на пост генсека Советского Союза в начале 1980-х, когда один старик сменял другого. Сможет ли молодежь прервать эту серию?

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Среди пилотов не старше 23 лет явно есть будущие чемпионы: титулов ждут и от Леклера, и от Расселла, а в перспективе и от Мика Шумахера. Но прямо сейчас претендент лишь один – Ферстаппен. В прошлом году Макс упустил шанс отобрать у Феттеля звание самого молодого чемпиона в истории. Но думается, звание просто чемпиона голландца тоже устроит.

В Red Bull уже года три ведут разговоры о борьбе с Mercedes за титул, но дальше разговоров дело не идет. Победа Ферстаппена на последнем Гран При 2020-го опять дало Хельмуту Марко возможность вернуться к подобным рассуждением. Но как бы красноречив не был австриец, титулов у Ферстаппена от его слов не прибавляется.

Макс пришел в Ф1 раньше всей остальной молодежи и по опыту, победам и подиумам уже давно вышел из статуса новичка. Однако до короля он пока так и не дорос, а сзади уже начали подпирать новые таланты.

Мы уже говорили о поколении Риккардо и Боттаса, которому не повезло попасть в тиски между крепкими стариками и дерзкими юниорами. Не окажется ли в том же положении и Ферстаппен? Ведь перемена регламента в 2022-м может сильно перетряхнуть всю расстановку сил, и кто знает – взойдет ли звезда Леклера, Норриса или Расселла в статусе нового чемпиона. 

Очевидно, что именно сейчас от Ферстаппена и его команды требуется сверхусилие, после которого Макса начнут называть не просто самым талантливым пилотом Ф1, но ее чемпионом. Иначе на этот трон можно так и не забраться.

Читайте также:

У Леклера обнаружили коронавирус

Предыдущая новость

У Леклера обнаружили коронавирус
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1

Самое читаемое Сегодня

Чехи опять опередили КамАЗ на «Дакаре»
Дакар Дакар / Отчет о секции

Чехи опять опередили КамАЗ на «Дакаре»

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа

Расселл: В Mercedes не сказали, что мне делать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Расселл: В Mercedes не сказали, что мне делать

Бинотто уличил Aston Martin и AlphaTauri в нечестном преимуществе
Формула 1 Формула 1 / Новость

Бинотто уличил Aston Martin и AlphaTauri в нечестном преимуществе

Гонщики КамАЗа сделали очередной шаг к победе на «Дакаре»
Дакар Дакар / Отчет об этапе

Гонщики КамАЗа сделали очередной шаг к победе на «Дакаре»

У Леклера обнаружили коронавирус
Формула 1 Формула 1 / Новость

У Леклера обнаружили коронавирус

Анализ: какие команды Ф1 пострадают от потолка бюджетов?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: какие команды Ф1 пострадают от потолка бюджетов?

Red Bull выбрала для Элбона машину в DTM. Это Ferrari
DTM DTM / Новость

Red Bull выбрала для Элбона машину в DTM. Это Ferrari

Самое важное:

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа

У Леклера обнаружили коронавирус
Формула 1 Формула 1 / Новость

У Леклера обнаружили коронавирус

Феттель: Сокращенные тесты меня не волнуют
Формула 1 Формула 1 / Новость

Феттель: Сокращенные тесты меня не волнуют

Ливрея Alpine A521: фото
Формула 1 Формула 1 / Галерея

Ливрея Alpine A521: фото

Самое читаемое

1
Дакар

Чехи опять опередили КамАЗ на «Дакаре»

1дн
2
Формула 1

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа

53мин
3
Формула 1

Расселл: В Mercedes не сказали, что мне делать

1дн
4
Формула 1

Бинотто уличил Aston Martin и AlphaTauri в нечестном преимуществе

1дн
5
Дакар

Гонщики КамАЗа сделали очередной шаг к победе на «Дакаре»

47мин

Самое важное:

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа
Формула 1

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа

У Леклера обнаружили коронавирус
Формула 1

У Леклера обнаружили коронавирус

Феттель: Сокращенные тесты меня не волнуют
Формула 1

Феттель: Сокращенные тесты меня не волнуют

Ливрея Alpine A521: фото
Формула 1

Ливрея Alpine A521: фото

Анализ: какие команды Ф1 пострадают от потолка бюджетов?
Формула 1

Анализ: какие команды Ф1 пострадают от потолка бюджетов?

Последние видео

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.