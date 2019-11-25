Биотопливо вместо электричества. Симондс о новой технологии для Ф1
Бывший техдиректор команд Ф1, ныне работающий на FIA, считает путь внедрения электромобилей неверным для Формулы 1.
Формула 1 с 2014 года перешла на гибридные силовые установки, совместив двигатель внутреннего сгорания с электроприводом. В преддверии изменения регламента на моторы в 2025 году, функционеры заговорили о возможном увеличении роли электричества в силовых установках болидов. Однако технический эксперт FIA Пэт Симондс считает это ложным путем для Ф1.
«Формула 1 не изобрела гибридные моторы, но показала, какими они могут быть, и, надеюсь, изменила представление людей о них, – цитирует Симондса пресс-служба Ф1. – А теперь мы можем сделать то же самое с новой топливной технологией, и показать надежность еще одного источника энергии.
Мы можем показать, что есть альтернатива электричеству. Альтернатива тому, чтобы хранить энергию в тяжелых и в каком-то смысле грязных батареях».
По мнению Симондса, этой альтернативой является синтетическое биотопливо.
«Появилось третье поколение биотоплива, которое иногда называют е-топливом или синтетическим топливом, – сказал Симондс. – И, если не вдаваться в химию, оно стало намного лучше. Путь для нас пока не совсем ясен, но вместе с FIA, производителями моторов и топлива мы уже изучаем его.
Нельзя полагаться на добычу топлива из под земли. Его нужно синтезировать. И мы надеемся, что Ф1 использует, и даже возглавит этот путь».
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Биотопливо вместо электричества. Симондс о новой технологии для Ф1
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