Биотопливо вместо электричества. Симондс о новой технологии для Ф1

Формула 1 с 2014 года перешла на гибридные силовые установки, совместив двигатель внутреннего сгорания с электроприводом. В преддверии изменения регламента на моторы в 2025 году, функционеры заговорили о возможном увеличении роли электричества в силовых установках болидов. Однако технический эксперт FIA Пэт Симондс считает это ложным путем для Ф1.

«Формула 1 не изобрела гибридные моторы, но показала, какими они могут быть, и, надеюсь, изменила представление людей о них, – цитирует Симондса пресс-служба Ф1. – А теперь мы можем сделать то же самое с новой топливной технологией, и показать надежность еще одного источника энергии.

Мы можем показать, что есть альтернатива электричеству. Альтернатива тому, чтобы хранить энергию в тяжелых и в каком-то смысле грязных батареях».

По мнению Симондса, этой альтернативой является синтетическое биотопливо.

«Появилось третье поколение биотоплива, которое иногда называют е-топливом или синтетическим топливом, – сказал Симондс. – И, если не вдаваться в химию, оно стало намного лучше. Путь для нас пока не совсем ясен, но вместе с FIA, производителями моторов и топлива мы уже изучаем его.

Нельзя полагаться на добычу топлива из под земли. Его нужно синтезировать. И мы надеемся, что Ф1 использует, и даже возглавит этот путь».