Бинотто: Я устал, но остаюсь

2020 год начался для Ferrari с доминирования на тестах в Барселоне, однако уже в Мельбурне стало понятно, что Mercedes остается главной силой чемпионата. Помимо нехватки скорости в поворотах, команда также весь год страдала от собственных ошибок, теряя из-за этого важные очки.

Подводя итоги года, глава Скудерии Маттиа Бинотто признал, что очень устал за прошлый сезон, но возможности расслабиться у него нет.

«Это был сложный сезон, – заявил Бинотто. – Должен признать, что я устал. Но надо снова начинать работу. Нужно закрыть эту книгу и начать новую. Мы уйти на новый круг, но с такими сильными соперниками победить будет не просто.

Приходится сохранять терпение. Нельзя добиться всего и сразу. Но мы очень постараемся».