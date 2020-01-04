Бинотто: Я устал, но остаюсь
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Глава команды Ferrari не стал обещать победы в 2020 году.
2020 год начался для Ferrari с доминирования на тестах в Барселоне, однако уже в Мельбурне стало понятно, что Mercedes остается главной силой чемпионата. Помимо нехватки скорости в поворотах, команда также весь год страдала от собственных ошибок, теряя из-за этого важные очки.
Подводя итоги года, глава Скудерии Маттиа Бинотто признал, что очень устал за прошлый сезон, но возможности расслабиться у него нет.
«Это был сложный сезон, – заявил Бинотто. – Должен признать, что я устал. Но надо снова начинать работу. Нужно закрыть эту книгу и начать новую. Мы уйти на новый круг, но с такими сильными соперниками победить будет не просто.
Приходится сохранять терпение. Нельзя добиться всего и сразу. Но мы очень постараемся».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Бинотто: Я устал, но остаюсь
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