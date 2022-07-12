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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Бинотто: Я так нервничал, что три последних круга не мог следить за гонкой

Глава Ferrari рассказал, что происходило на командном мостике в тот момент, когда Шарль Леклер ехал к финишу, сражаясь с педалью акселератора

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Бинотто: Я так нервничал, что три последних круга не мог следить за гонкой
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Гонщики Скудерии двигались к уверенному дублю в Шпильберге, когда у Карлоса Сайнса отказал мотор, а на машине Шарля Леклера начала барахлить педаль акселератора. 

Монегаска стал догонять Макс Ферстаппен – существовал риск, что вместо двойного успеха команда вообще останется без победы. 

Как рассказал руководитель Ferrari Маттиа Бинотто, в какой-то момент он не сумел совладать с нервами. 

«Должен признать, я очень переживал, – рассказал итальянец, отвечая на вопрос Motorspport.com. – Меня невероятно насторожило то, что случилось с Карлосом. 

Я нервничал настолько, что за три круга до финиша вообще перестал следить за гонкой».

Говоря о предварительных причинах схода Сайнса, он отметил: «С этим еще предстоит разобраться. Похоже ли это на проблемы Шарля в Баку? Очень похоже».

Ранее Ferrari подтвердила, что в Азербайджане Леклер выбыл из гонки из-за повреждения блока цилиндров фрагментами турбины после ее отказа в Испании.

Бинотто продолжил: «Безусловно, мы озабочены. Наши парни в Маранелло упорно работают, чтобы все исправить. Пока точного ответа у нас нет».

На экваторе сезона Скудерия отстает от Red Bull в Кубке конструкторов на 53 очка.

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