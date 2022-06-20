Бинотто возложил на Сайнса вину за поражение в Канаде

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Карлос Сайнс провел один из самых успешных своих уик-эндов в этом сезоне Формулы 1, однако выиграть гонку в Канаде не смог. Причем сначала он ошибся в квалификации, показав только третье время. И, как утверждает глава Скудерии Маттиа Бинотто, Сайнс ошибся во второй раз уже в гонке, когда у него была последняя попытка совершить обгон лидировавшего Макса Ферстаппена.

«Карлос стал увереннее чувствовать себя за рулем нового болида, он лучше справляется со своей работой, чем в начале сезона, – сказал на брифинге Бинотто. – Он был быстр, и мы знали, что как только он пройдет Алонсо, то сможет сразиться за победу. Обидно, что сегодня мы были немного быстрее, но лишь на одну – две десятые секунды с круга, а этого мало.

Я думаю, что Сайнс поплатился за субботнюю квалификацию, что подтверждает старое правило о том, что весь уик-энд нужно проводить идеально.

Под конец гонки Сайнс атаковал, но ему на каждую атаку нужно было два круга подготовки. К сожалению, перед последней попыткой он ошибся в одном из поворотов, что не позволило ему воспользоваться последним шансом».

Другого своего пилота, Шарля Леклера, который стартовал с последнего ряда и пробился на пятое место, Бинотто скорее похвалил.

«Этот уик-энд мы провели в роли догоняющих, нам было важно заработать побольше очков, – сказал Бинотто. – И мы действительно прибавили в копилку очков команды, что было важно, чтобы доказать, что у нас не больше проблем с надежностью, чем у других.

Исправность машин по ходу гонки никогда не гарантирована. Мы знали, что на прошлом этапе у нас возникли проблемы, но мы старались как можно быстрее решить их.

Мы знали, что для Шарля Леклера главным в гонке будет терпение. Но попав в поезд из машин, где каждый открывал крыло, он часто не мог обгонять. Так что мы рады и пятому его месту».