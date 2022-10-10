Бинотто возложил на Леклера вину за преждевременный износ шин
Как оказалось, к сложностям в концовке Гран При Японии во многом привели действия самого пилота Ferrari
Шарль Леклер едва не вышел в лидеры на старте Гран При Японии, но все же остался вторым позади Макса Ферстаппена. Когда гонку остановили из-за сильного дождя и возобновили после паузы, монегаск сохранил эту позицию.
После рестарта пилоты быстро сменили дождевую разину на промежуточную, после чего Шарль пробовал удержаться за лидирующим Ферстаппеном, но вскоре начал отставать. Затем ситуация приняла совсем негативный для него оборот: резина на F1-75 Леклера стала терять эффективность (гонщик даже попросил команду о еще одном пит-стопе, но получил отрицательный ответ), и его самого догнал Серхио Перес.
В итоге до второй ступени подиума Леклеру не хватило пары поворотов. Срезанная «эска» привела к штрафу и потере позиции.
«Уже после пяти кругов [на промежуточной резине] ситуация стала ухудшаться, – признался Шарль репортерам. – Мне было очень сложно. Чем-то похоже на прошлую гонку [в Сингапуре].
У нас очень здорово получается прогревать резину, но затем, после всего трех-четырех кругов, она начинает сдавать.
Несколько последних кругов вышли очень болезненными. Мы бились до конца, но результат разочаровал».
Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Серхио Перес, Red Bull RB18
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Между тем, как объяснил глава Ferrari Маттиа Бинотто, быстрый прогрев и три-четыре хороших круга Леклера на промежуточных шинах в погоне за Ферстаппеном как раз и привели к тому, что концовка гонки оказалась для Шарля столь сложной.
«Как изнашиваются эти шины, мы увидели еще в пятницу, – объяснил он. – Если чрезмерно атаковать с первого же круга, передняя резина просто "убивается" до такой степени, что ее характеристики больше не восстанавливаются.
Нам надо еще раз проверить все это с Шарлем и инженерами. Возможно, он действовал слишком остро, пытаясь сократить отставание. Это привело к преждевременному износу шин, из-за чего ему и не хватило темпа на последних кругах.
Если говорить про один быстрый круг, то мы по-прежнему быстры, но в вопросе контроля состояния резины на длинной дистанции точно можно было действовать иначе».
После Гран При Японии Леклер опустился на третье место в чемпионате пилотов. Он проигрывает Пересу одно очко.
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