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Бинотто вернулся в паддок Ф1. И вот куда направился

Бывший руководитель Ferrari приехал на британский Гран При в Сильверстоун – и вместо какой-то команды или FIA его можно было увидеть в расположении земляков из Pirelli

Александр Кабановский
Автор:
Маттиа Бинотто в паддоке Ф1

Маттиа Бинотто уволили с поста главы Скудерии минувшей зимой – боссы концерна посчитали четыре победы в Гран При и второе место по итогам сезона недостаточно высокими результатами. 

Итальянец не приезжал на этапы Ф1 нынешнего сезона – до Сильверстоуна, где его заметили в паддоке в пятницу. Понятно, что 53-летний специалист благодаря своим знаниям очень востребован в чемпионате, про его будущее сейчас хотят многочисленные и очень разнообразные слухи. 

Потому репортеры с интересом наблюдали, куда отправится 53-летний итальянец. Маттиа, однако, не стал посещать ни одну из команд – большую часть дня он провел в расположении шинников из Pirelli

Компания привезла в Сильверстоун новую спецификацию шин, призванную справиться с повышенными нагрузками. Контракт Pirelli с Ф1 рассчитан до конца 2024 года – сейчас миланцы подали заявку на новый тендер, но там им предстоит непростое сражение с японцами из Bridgestone. 

Не исключено, что привлечение Бинотто может стать для Pirelli мощным козырем в этом противостоянии. 

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