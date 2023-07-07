Бинотто вернулся в паддок Ф1. И вот куда направился
Бывший руководитель Ferrari приехал на британский Гран При в Сильверстоун – и вместо какой-то команды или FIA его можно было увидеть в расположении земляков из Pirelli
Маттиа Бинотто уволили с поста главы Скудерии минувшей зимой – боссы концерна посчитали четыре победы в Гран При и второе место по итогам сезона недостаточно высокими результатами.
Итальянец не приезжал на этапы Ф1 нынешнего сезона – до Сильверстоуна, где его заметили в паддоке в пятницу. Понятно, что 53-летний специалист благодаря своим знаниям очень востребован в чемпионате, про его будущее сейчас хотят многочисленные и очень разнообразные слухи.
Потому репортеры с интересом наблюдали, куда отправится 53-летний итальянец. Маттиа, однако, не стал посещать ни одну из команд – большую часть дня он провел в расположении шинников из Pirelli
Компания привезла в Сильверстоун новую спецификацию шин, призванную справиться с повышенными нагрузками. Контракт Pirelli с Ф1 рассчитан до конца 2024 года – сейчас миланцы подали заявку на новый тендер, но там им предстоит непростое сражение с японцами из Bridgestone.
Не исключено, что привлечение Бинотто может стать для Pirelli мощным козырем в этом противостоянии.
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