Бинотто вернется на командный мостик Ferrari в Бахрейне

Ранее Маттиа Бинотто объявил, что не поедет в Стамбул, а вместо этого будет участвовать в работе команды из Маранелло.

По итогам дождевого уик-энда пилоты на алых машинах добились наилучшего результата в сезоне: Себастьян Феттель стал на «Истанбул-парке» третьим, Шарль Леклер – четвертым. Острословы сразу же после этого запустили в социальные шутку, будто отсутствие Бинотто только помогает команде.

Так или иначе, но уже ближайший Гран При Бахрейна Маттиа вновь проведет на командном мостике. Это следует из расписания пресс-конференций, опубликованного на сайте FIA. В нем Бинотто значится участником традиционной пятничной сессии для боссов.

За три гонки до конца сезона Скудерия занимает лишь шестое место в Кубке конструкторов, но после турецкого успеха отстает всего на 24 очка от идущей третьей Racing Point.