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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Бинотто вернется на командный мостик Ferrari в Бахрейне

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Бинотто вернется на командный мостик Ferrari в Бахрейне
Автор:
, Ответственный редактор

Пропустив уик-энд в Турции, глава Скудерии вновь присоединится к команде в предстоящий уик-энд

Ранее Маттиа Бинотто объявил, что не поедет в Стамбул, а вместо этого будет участвовать в работе команды из Маранелло. 

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По итогам дождевого уик-энда пилоты на алых машинах добились наилучшего результата в сезоне: Себастьян Феттель стал на «Истанбул-парке» третьим, Шарль Леклер – четвертым. Острословы сразу же после этого запустили в социальные шутку, будто отсутствие Бинотто только помогает команде. 

Так или иначе, но уже ближайший Гран При Бахрейна Маттиа вновь проведет на командном мостике. Это следует из расписания пресс-конференций, опубликованного на сайте FIA. В нем Бинотто значится участником традиционной пятничной сессии для боссов. 

За три гонки до конца сезона Скудерия занимает лишь шестое место в Кубке конструкторов, но после турецкого успеха отстает всего на 24 очка от идущей третьей Racing Point.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна Билеты
Команды Ferrari
Автор Александр Кабановский

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