Бинотто вдохновился успехами Ferrari
Глава команды после Турции начал рассуждать о борьбе в Кубке конструкторов и мотивации на 2021-й
На последнем этапе Формулы 1 в Турции Ferrari добыла первый подиум после летнего Гран При Великобритании. Команда также до 24 очков сократила отставание от третьего места в Кубке конструкторов.
Глава Скудерии Маттиа Бинотто, который начиная со Стамбула перестал выезжать на Гран При, считает, что текущие успехи вдохновят команду на успехи в 2021 году.
«Хорошие выступления Ferrari сейчас очень важны, – сказал Бинотто. – Мы знаем, что улучшили машину и в последних гонках улучшили результаты.
Машина стала стабильнее и немного быстрее. Так что текущие результаты очень хороши, если иметь ввиду следующий сезон. И перед ближайшими этапами все тоже выглядит здорово. Да и борьба в Кубке конструкторов еще не кончилась.
Люди много работают на базе, чтобы понять и исправить слабости машины. И текущие результаты вдохновляют во время работы над следующим сезоном».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Джонатан Нобл