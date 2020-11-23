Бинотто вдохновился успехами Ferrari

На последнем этапе Формулы 1 в Турции Ferrari добыла первый подиум после летнего Гран При Великобритании. Команда также до 24 очков сократила отставание от третьего места в Кубке конструкторов.

Глава Скудерии Маттиа Бинотто, который начиная со Стамбула перестал выезжать на Гран При, считает, что текущие успехи вдохновят команду на успехи в 2021 году.

«Хорошие выступления Ferrari сейчас очень важны, – сказал Бинотто. – Мы знаем, что улучшили машину и в последних гонках улучшили результаты.

Машина стала стабильнее и немного быстрее. Так что текущие результаты очень хороши, если иметь ввиду следующий сезон. И перед ближайшими этапами все тоже выглядит здорово. Да и борьба в Кубке конструкторов еще не кончилась.

Люди много работают на базе, чтобы понять и исправить слабости машины. И текущие результаты вдохновляют во время работы над следующим сезоном».