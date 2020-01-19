Бинотто увидел в киберспорте путь в Академию Ferrari

В прошлом году Ferrari запустила официальную программу в киберспорте. В дебютном для нее сезоне итальянец Давид Тоницца выиграл титул, опередив гонщика Red Bull Фредерика Расмуссена и Даниэля Березнаи из Alfa Romeo.

Маттиа Бинотто рассказал, что был впечатлен 18-летним пилотом, и подчеркнул важность увлечения киберспортом.

«Сезон 2019 года стал первым для нас, – сказал руководитель Скудерии пресс-службе F1 Esports. – Мы признаем, что для молодого поколения киберспорт очень важен. Нам повезло, что мы выиграли чемпионат в самом первом сезоне, но при этом у нас был подходящий гонщик. Давид Тоницца взял титул, мы очень этому рады».

Бинотто подчеркнул, что что границы между реальным и виртуальным миром гонок все сильнее размываются.

«Мы понимаем важность игр для нового поколения, и киберспорт является частью нашей программы Академии Ferrari. Они не отделены друг от друга», – добавил Бинотто.

В 2019-м команду FDA Hublot Esports помимо Тониццы представляли Амос Лаурито и Джанфранко Джильоли.

В 2020 году в Академию Ferrari входят Джулиано Алези, Маркус Армстронг, Мик Шумахер, Каллум Илотт и Роберт Шварцман (все в Формуле 2), Энцо Фиттипальди (Формула 3), Джанлука Петекоф и Артур Леклер (европейский чемпионат Формулы Regional), а также Дино Беганович (итальянская и немецкая Ф4).