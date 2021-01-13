Бинотто уличил Aston Martin и AlphaTauri в нечестном преимуществе

После неудачного сезона-2020 Маттиа Бинотто поставил Ferrari цель в 2021 году вернуться в первую тройку Кубка конструкторов. Итальянец считает, что с новым мотором эта задача его команде будет вполне по силам.

Однако, Бинотто недоволен тем, что некоторые соперники имеют преимущество над Скудерией. Перед 2021 годом все команды ограничены в доработке своих болидов двумя жетонами на апгрейды, но Aston Martin и AlphaTauri смогут обойти это ограничение за счет приобретения деталей у Mercedes и Red Bull соответственно.

«У нас всего два жетона, чтобы исправить слабости прошлогодней машины, – цитирует Бинотто Auto Bild. – А некоторые другие команды не ограничены жетонами, это Racing Point и AlphaTauri. Соответственно, у них есть преимущество перед нами и остальными командами, об этом нельзя забывать».

Бинотто также предположил, что сильнее прочих может прибавить McLaren, которая с моторов Renault переходит на Mercedes: «Некоторые другие меняют поставщика моторов и, может быть, получат больше мощности. Об этом тоже надо помнить».