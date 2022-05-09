Бинотто: У Red Bull скоро закончатся деньги и тогда…

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В первых гонках сезона 2022 года болиды Ferrari по скорости как минимум не уступали Red Bull, однако на двух последних этапах «Быки» оказались немного, но сильнее. Глава Скудерии Маттиа Бинотто признал, что его команда начала отставать и связал это с обновлением машин у конкурентов.

Однако, по мнению Бинотто, бюджетные ограничения не позволяют весь сезон прогрессировать с таким темпом, который взяла Red Bull, а значит им придется притормозить, а Ferrari сможет догнать и перегнать.

«Это правда, что болиды Red Bull стали быстрее по сравнению с началом сезона, они применили обновления, – заявил Бинотто после гонки в Майами. – В последних двух гонках они уже выигрывали у нас примерно две десятые с круга.

У меня нет сомнений, что и нам нужно развивать наши машины, чтобы сохранить скорость. Я надеюсь, что из-за ограничений бюджетов наступит момент, когда у «Быков» просто не останется денег на то, чтобы развивать технику дальше. Я просто не понимаю, как может быть иначе.

У нас бюджет на обновления расписан на каждую гонку. Не потому, что у команды денег нет, а потому, что бюджет искусственно ограничен правилами. Так что мы с самого начала думали над тем, где именно обновление болидов будет наиболее значимым.

В следующих гонках будет наша очередь применить обновления. Не секрет, что мы привезем новые детали уже в Барселону. Как обычно, я надеюсь, что это уже позволит сократить возникшее отставание по скорости от Red Bull. Что до дальнейших планов, то я вам о них не скажу».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл