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Формула 1 Новости

Бинотто: Тесты в Бахрейне расставят все по своим местам

Босс Ferrari считает, что во время предстоящих сессий команды проявят настоящий темп своих машин

Бинотто: Тесты в Бахрейне расставят все по своим местам
Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
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Поскольку в грядущем сезоне команды Формулы 1 и сам чемпионат вступят в новую эру, первая часть предсезонных тестов в Барселоне была посвящена в основном сбору данных, а не раскрытию скорости и способностей автомобилей 2022 года.

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Однако по ходу заездов в Бахрейне, которые пройдут с 10 по 12 марта, коллективы и пилоты уже захотят знать о реальных возможностях их болидов на трассе.

Глава Ferrari Маттиа Бинотто считает, что консервативный «аналитический» подход, использованный всеми в Испании, не подойдет для грядущего этапа тестов.

«Я думаю, что в Барселоне основной идеей был сбор данных и их последующий анализ, – отметил Бинотто. – Тесты в Бахрейне уже будут по времени максимально близки к первому уик-энду сезона – и поэтому, когда мы поедем туда, то все будем пытаться проводить гоночные и квалификационные симуляции. Мы постараемся извлечь максимум из самой машины. Так что, я думаю, в Бахрейне станет более понятно, кто и на что способен».

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