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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Бинотто: Теперь наш гибрид не хуже других

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Глава Скудерии рассказал о том, что отныне все компоненты гибридной составляющей силовой установки – новые

Бинотто: Теперь наш гибрид не хуже других

Команда Ferrari полностью обновила силовые установки на болидах своих пилотов: в Сочи новый двигатель получил Шарль Леклер, в Турции – Карлос Сайнс. Ранее мы уже писали, что основным новым компонентом является батарея на основе твердотельных источников питания. Теперь глава Скудерии Маттиа Бинотто уточнил, что обновились в том числе и электромоторы.

«Теперь наша гибридная составляющая стала очень продвинутой, она ничем не уступает агрегатом наших конкурентов, – заявил Бинотто. – Не скажу, что мы лучшие в этом, но мы определенно сделали большой шаг вперед и действительно обладаем конкурентоспособной технологией для гибридной эры.

Сейчас фактически все гибридные компоненты нашей силовой установки – новые. Это и батарея и электромоторы. К тому же мы изменили собственно технологию производства, которая теперь совсем не такая как прежде».

Бинотто также подтвердил, что команда не отказалась от цели опередить McLaren и занять в Кубке конструкторов третье место по итогам сезона.

«Конечно, сейчас мы собираем данные для того, чтобы продолжить работу по силовой установке на следующий год. Но и в этом году я считаю нам по силам побороться с McLaren за третье место в Кубке конструкторов. Думаю, например в Мексике мы можем быть очень сильны», – заявил Бинотто.

Дополнительная информация: Франко Нуньес

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