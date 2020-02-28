Бинотто: Темп Racing Point не удивляет – при таких-то формах!
Тема более чем очевидной внешней схожести нового болида британской команды и прошлогодней машины Mercedes остается одной из наиболее обсуждаемых в паддоке.
В четверг чуть ли не главным героем тестовых заездов в Барселоне стал Лэнс Стролл. В таблице лучших результатов дня он занял третью строчку – однако показал этот результат на шинах средней жесткости (состав С3). В то время как показавшие лучшие времена Себастьян Феттель и Пьер Гасли сделали это на самых мягких покрышках состава С5 – и при этом опередили канадца всего на 0,277 и 0,052 с соответственно.
Неудивительно, что вопросы о причинах скорости Racing Point и перспективах команды вчера вечером задавались практически всем, кто общался с прессой в паддоке. Журналисты телеканала Sky Sports, в частности, обратились с таким вопросом к Маттиа Бинотто.
«Темп этой машины меня особо не удивляет – у нее больно знакомые очертания! – ответил босс команды Ferrari, намекая на очевидную схожесть болида RP20 с прошлогодним болидом Mercedes. – Чувствую ли я угрозу для нас со стороны Racing Point? Скажем так: я уверен, что у нас гораздо больше потенциал по совершенствованию и доработке машины по ходу сезона. И благодаря этому потенциалу мы можем рассчитывать на самый высокий результат».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне II
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Кирилл Качнов
Бинотто: Темп Racing Point не удивляет – при таких-то формах!
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