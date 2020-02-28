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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне II / Новость

Бинотто: Темп Racing Point не удивляет – при таких-то формах!

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Бинотто: Темп Racing Point не удивляет – при таких-то формах!
Автор:
, Главный редактор
28 февр. 2020 г., 07:10

Тема более чем очевидной внешней схожести нового болида британской команды и прошлогодней машины Mercedes остается одной из наиболее обсуждаемых в паддоке.

В четверг чуть ли не главным героем тестовых заездов в Барселоне стал Лэнс Стролл. В таблице лучших результатов дня он занял третью строчку – однако показал этот результат на шинах средней жесткости (состав С3). В то время как показавшие лучшие времена Себастьян Феттель и Пьер Гасли сделали это на самых мягких покрышках состава С5 – и при этом опередили канадца всего на 0,277 и 0,052 с соответственно.

Неудивительно, что вопросы о причинах скорости Racing Point и перспективах команды вчера вечером задавались практически всем, кто общался с прессой в паддоке. Журналисты телеканала Sky Sports, в частности, обратились с таким вопросом к Маттиа Бинотто.

«Темп этой машины меня особо не удивляет – у нее больно знакомые очертания! – ответил босс команды Ferrari, намекая на очевидную схожесть болида RP20 с прошлогодним болидом Mercedes. – Чувствую ли я угрозу для нас со стороны Racing Point? Скажем так: я уверен, что у нас гораздо больше потенциал по совершенствованию и доработке машины по ходу сезона. И благодаря этому потенциалу мы можем рассчитывать на самый высокий результат».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Команды Racing Point
Автор Кирилл Качнов

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