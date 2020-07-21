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«Бинотто совсем один». Ди Монтедземоло раскритиковал Ferrari и ее босса

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«Бинотто совсем один». Ди Монтедземоло раскритиковал Ferrari и ее босса
Автор:
, ответственный редактор
21 июл. 2020 г., 08:55

Бывший президент Ferrari заявил, что нынешняя структура управления на оставляет команде шансов на успех в ближайшие годы

Лука ди Монтедземоло спас Скудерию в середине 70-х – эту задачу ему поручил сам Энцо Феррари – после чего руководил коллективом на протяжении нескольких десятилетий. Он покинул Маранелло в 2014-м из-за усиливающихся трений с главой FIAT Серджио Маркионне – после чего Ferrari не выиграла ни одного титула.

В понедельник после Гран При Венгрии, где Себастьян Феттель с Шарлем Леклером не смогли претендовать даже на подиум, 72-летний ди Монтедземоло был гостем политической программы телеканала RAI. При этом он не смог обойти стороной ситуацию в своей бывшей команде.

«Надо иметь смелость признать: этот сезон уже проигран, – сказал Лука. – Но меня невероятно волнует и следующий. В руководстве Ferrari сейчас должны делать решительные шаги, брать быка за рога. 

Сегодняшние проблемы вытекают из того, как все устроено в команде. Сейчас только один человек, причем довольно молодой, несет всю ответственность на своих плечах. По сути, Маттиа Бинотто остался совсем один, а ему приходится заниматься всем, включая пилотов. 

Наверное, будет слишком смело требовать полной реорганизации команды, но вопросом структуры управления ей нужно заняться как можно быстрее. Если не получится разобраться с машиной, в будущем году все может стать только хуже. А ведь еще надо готовиться к 2022-му. Все это заставляет меня сильно волноваться…»

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Также бывший босс Ferrari не одобрил ту спешку, которую устроили в Маранелло весной в отношении пилотов – тогда было объявлено о прекращении сотрудничества с Себастьяном Феттелем и приглашении Карлоса Сайнса.

«Честно говоря, я бы никогда не стал так рано объявлять об уходе Феттеля, – сказал ди Монтедземоло. – Я бы предпочел дольше сохранять неопределенность. А сейчас из-за этого на Леклере лежит дополнительный прессинг. А ведь нельзя забывать, что он еще очень молод. Он пришел в команду только в прошлом году и пока не выиграл ничего серьезного.

В наши дни команде сложно работать сразу с двумя лидерами, потому само решение оставить кого-то одного было верным. Но я бы точно подождал с официальными объявлениями. Что получится у Леклера? Не знаю, я не так пристально следил за ним. Но проблема Ferrari в любом случае не в пилотах. Она в том, что машине очень не хватает скорости.

Мне кажется, тут уже недостаточно привозить новый обтекатель или дефлектор раз в 15 дней. С нынешней организацией сложно одновременно разрабатывать машину и думать о будущем в очень важный момент».

Также Лука рассказал о событиях недавнего прошлого, когда под конец своей работы в Маранелло он имел шанс возглавить всю Формулу 1, став правой рукой Берни Экклстоуна, но не смог этого сделать.

«Я не люблю вспоминать эту историю, хоть она и была короткой, – признался он. – Мне поступило предложение, но в Ferrari заблокировали мой переход. А ведь мы бы могли получить на столь важной должности итальянца, человека Ferrari. Обидно, потому что я очень хотел занять тот пост».

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Этап Гран При Венгрии
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Автор Франко Нуньес

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