Бинотто сдал назад: Задачи взять титул и не было

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Команда Ferrari является самой титулованной в истории Формулы 1, но последний раз Скудерия завоевала Кубок конструкторов в далеком 2008 году. В прошлом десятилетии Ferrari порой боролась за лидерство, но в 2020 и 2021 годах не была даже второй в чемпионате.

Однако в сезоне 2022 года пилот Скудерии Шарль Леклер уже завоевал 6 поулов из 8, дав понять, что у Ferrari в этот раз отличная машина. Увы, гонки пока складываются не столь успешно, и в чемпионате лидирует Red Bull.

Казалось бы, это должно огорчать Ferrari, но глава команды Маттиа Бинотто признался, что после провальных прошлых сезонов никто от «красных» большего и не ждал.

«Вообще-то нашей целью на 2022 год было вернуться в число команд, кто борется за лидерство, – сказал Бинотто в интервью BBC. – То есть цели выиграть Кубок конструкторов мы перед собой даже не ставили. Даже в начале сезона не было такого, чтобы мы сказали себе: «хорошо, мы быстры, давайте теперь завоюем титул».

Важно понять. Одно дело – быть быстрыми. Другое – завоевать титул. Вы можете сказать, что я сейчас пытаюсь снять груз ответственности с команды. Но правда в том, что никто не просил нас обязательно победить в этом году. И было бы странно просить нас об этом уже после старта сезона.

Конечно, мы будем рады выиграть чемпионат, и желательно не один раз. Но давайте будем объективны: это редко получается прям сразу. Наша главная задача сейчас заключается все еще в том, чтобы построить команду, способную в будущем регулярно побеждать в борьбе за титул».