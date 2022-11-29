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Формула 1 Новость

Ferrari официально объявила об отставке Бинотто

Глава команды покинет свой пост в последний день 2022 года, сообщила пресс-служба

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Ferrari официально объявила об отставке Бинотто
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После нескольких недель спекуляций о будущем Маттиа Бинотто во вторник Ferrari подтвердила, что итальянский специалист решил уйти со своей должности, и его отставка была принята.   

По заявлению Скудерии, Бинотто продолжит исполнять свои обязанности до 31 декабря, за это время в Маранелло рассчитывают определиться с кандидатурой его преемника. 

Сам Маттиа объяснил решение учти чувством, что этим он принесет пользу Ferrari.

«С большим сожалением я принял решение прекратить сотрудничество с Ferrari, – цитирует итальянца пресс-служба. – Я покидаю компанию, которую люблю, частью которой я был 28 лет – но делаю это спокойно, поскольку убежден в том, что я сделал все возможное для достижения поставленных целей. 

Я покидаю единую и растущую команду. Сильную команду, способную – в этом я убежден – добиваться самых серьезных целей. Я желаю ей всего наилучшего в будущем. Считаю, что правильно сделать такой решительный шаг именно сейчас, хотя это решение стало для меня очень сложным. 

Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников [гоночного подразделения] Gestione Sportiva, с кем мы делили это приключение, преодолевали трудности и добивались больших свершений». 

Об увольнении Бинотто всерьез заговорили после Гран При Бразилии. Изначально команда и сам Маттиа все опровергли, но позже стало ясно, что большие боссы концерна действительно решили расстаться с главой команды после того, как Скудерия упустила оба титула, несмотря на очень сильный старт чемпионата-2022.  

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Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Команда не объявила, кто станет преемником Бинотто, но инсайдеры считают самым вероятным вариант с приглашением из Alfa Romeo Фредерика Вассера, который руководил этой командой три последних года. 

Примечательно, что от Ferrari обязательные в таком случае слова благодарности произнес не президент Джон Элканн, а генеральный директор Бенедетто Винья – именно его считают главным идеологом увольнения Бинотто. 

«Я хотел бы поблагодарить Маттиа за его замечательный вклад в работу Ferrari на протяжении 28 лет и особенно за возвращение команды на конкурентоспособные позиции в последние годы, – сказан гендиректор. – В результаты мы оказались сейчас на сильных позициях, что позволяет вновь бороться – прежде всего ради наших фанатов по всему миру – за самые высокие гоночные цели. 

Все в Скудерии и сообществе Ferrari сообща желают Маттиа самого хорошего в будущем».

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