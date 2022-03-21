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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Бинотто: Red Bull нас быстрее, но мы надежнее

По мнению главы Скудерии, говорить о чьем-то преимуществе в сезоне можно будет только через несколько гонок

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Бинотто: Red Bull нас быстрее, но мы надежнее
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Гран При Бахрейна стал триумфом команды Ferrari, которая завоевала поул, сделала победный дубль и оставила за собой лучшее время круга. При этом гонщики Mercedes выглядели откровенно медленнее лидеров, а обе машины Red Bull под конец сломались.

И все же глава Ferrari Маттиа Бинотто на пресс-конференции после гонки заявил, что Скудерия пока не чувствует себя быстрее «Быков».

«Я все еще думаю, что соперники очень сильны, – заявил Бинотто. – В квалификации мы победили с преимуществом в пределах погрешности. И сегодня, возможно, если бы не какие-то сложности [с усилителем руля], на которые Макс Ферстаппен жаловался команде по радио, он мог бы быть нас быстрее. И потом, всю гонку Макс ехал в темпе Шарля, так что не надо забывать, что он действующий чемпион, а Red Bull все еще фавориты.

Нам остается лишь трудиться изо всех сил. Следующее сражение уже через неделю. Но по правде сказать, я думаю нужно подождать четыре-пять гонок, чтобы называть кого-то явным фаворитом».

Бинотто также подтвердил, что изначально для Шарля Леклера была выбрана стратегия с двумя пит-стопами – он все же сделал третий, но под автомобилем безопасности, чтобы на рестарте иметь свежие шины.

«Мы не стали зазывать Шарля Леклера потому, что считали, что у нас достаточный отрыв, чтобы сохранить позицию, – сказал Бинотто. – Он сумел сберечь шины, его резина Medium хорошо себя вела, и мы подумали, что лишний пит-стоп будет означать дополнительный риск. Мы еще проанализируем и обсудим, правильно ли мы поступили. Но в тот момент казалось, что мы лидируем с комфортным для нас преимуществом».

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